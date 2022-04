U sklopu Erasmus+ projekta u našičkoj Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga gostuju učenici i nastavnici iz Poljske i Mađarske

Učenici i nastavnici Srednje škole Isidora Kršnjavoga iz Našica i njihovi gosti u sklopu Erasmus+ projekta danas (srijeda) su posjetili Gradsku upravu u kojoj ih je ugostio gradonačelnik Krešimir Kašuba.

Od 4. do 8. travnja, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice domaćin je mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta “Lernen mit Spass – Unterrichten mit modernen Lernmethoden”.

U našičkoj srednjoj školi putem navedenog projekta gostuju učenici i nastavnici iz Poljske i Mađarske. Tijekom tjedna bit će održane brojne aktivnosti poput predavanja, radionica, kvizova, intervjua s poznatim hrvatskim filmskim radnicima, pisanja scenarija, snimanja kazališnih scena te upoznavanja s kulturno-povijesnim i drugim značajkama grada i regije.

-U projektu je pet partnera, ali dva nam zbog situacije s koronavirusom nisu došla. Uz radni dio, razgledavat ćemo kulturno-povijesne znamenitosti našeg grada i regije. Moram reći da su gosti oduševljeni gostoljubivošću grada Našica, ljudi i naše škole. Učenici su se upoznali sa svojim vršnjacima te poboljšali svoje jezične i digitalne kompetencije. Svima im je lijepo, uzbuđeni su i to je ono najvažnije – rekla je profesorica savjetnica engleskog i njemačkog jezika te koordinatorica projekta Mirjana Rajić.

Ravnatelj našičke srednje škole Željko Filjak istaknuo je veliku važnost Erasmus+ projekta kako za školu tako i za grad Našice.

-Mi smo iz malog grada, ali naša povijest i kulturna baština su zaista veliki i bogati i to želim pokazati i time se podičiti. Mi kroz školska partnerstva i suradnje želimo pokazati što imamo i to zahvaljujući nastavnicima koji predano i vrijedno rade na razmjeni kulturnih vrijednosti. Ovakvih projekata će biti još jer ova korona nas je dosta zaustavila i sada konačno imamo priliku nastaviti gdje smo stali, pokazati to naše vrijedno nasljeđe i u suradnji s Gradom Našicama, ministarstvo i Agencijom za mobilnosti koja provodi ove projekte pokazati vrijednost naše prelijepe Slavonije – rekao je Filjak.

Posebno sretan ovom suradnjom i projektom bio je gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba.

-Prije svega bila mi je posebna čast pozdraviti naše učenike i nastavnike srednje škole te ravnatelja Željka Filjka i moram reći kako nam je ovo izuzetno važno jer Našice su grad duge tradicije obrazovanja i ovim projektom radimo jednu ogromnu promociju Našica na europskoj razini. Veliko mi je zadovoljstvo stoga bilo pozdraviti profesore i učenike iz Mađarske i Poljske i vjerujem kako će se ova suradnja nastaviti i dalje – zaključio je gradonačelnik Kašuba.

(www.icv.hr, vg)