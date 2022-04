U sklopu projekta “More, more” 15 djece i 5 udomitelja krenulo na trodnevno putovanje u Veneciju i Bolognju

U sklopu projekta „More , more! (θάλαττα, θάλαττα)“ UP. 02.2.2.06.0379 u okviru projektnog elementa „Program razvoja vještina, brige o zdravlju djece i osnaživanje udomitelja – Izlet u Italiju, jutros je 15 djece i 5 udomitelja krenulo na trodnevno putovanje u Veneciju i Bolognju u pratnji dviju socijalnih radnica i profesionalnog vodiča.

Projekt “More, more” odobren je u sklopu poziva ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1”, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 1.425.620.60 kuna, a u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Centar za socijalnu skrb Virovitica, a partneri su Centar za socijalnu skrb Požega, Sportska zajednica grada Virovitice, Glazbena škola “Jan Vlašimsky” Virovitica, Gradski muzej Virovitica te Hrvatska udruga pripovjedača ”Pričalica”.