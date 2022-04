U srijedu druženje igrača NK Osijeka s navijačima na osječkom glavnom trgu: Autogrami, fotografiranje, riječi podrške ili samo zagrljaj i stisak ruke bit za zajedničke uspomene

Svaka utakmica do kraja sezone za nas je derbi, baš kao što je to i svaka prilika za druženja s našim navijačima koja nas bez iznimke pune pozitivnom energijom i dobrim raspoloženjem. Nakon pobjede u Koprivnici, a uoči domaćeg sraza s Hrvatskim dragovoljcem s kojim ulazimo u završnicu sezone u kojoj će i podrška s tribina biti značajan faktor u borbi za titulu, naši će se igrači u srijedu u 17 sati iz Gradskog vrta zaputiti na Trg Ante Starčevića, kopačke zamijeniti tenisicama, dresove klupskim majicama i prepustiti se druženju s navijačima koje izaziva oduševljenje kod obje strane.

Autogrami, fotografiranje, riječi podrške ili samo zagrljaj i stisak ruke bit će uspomena ne samo navijačima već i svim našim igračima. Ovakve prilike i njima su posebne, zajedništvo koje se osjeća u takvim trenucima nerijetko bude onaj jezičac na vagi koji radi prevagu između pobjede i poraza. Druženje s navijačima u srijedu trajat će od 12 do 18 sati, dolazak igrača zakazan je za 17 sati, a pritom će biti dovoljno sadržaja i vremena za sve kojima su bijelo-plave boje pri srcu. Od male škole nogometa za sve one koji se žele okušati da jednog dana budu poput Škorića, Žapera ili Lončara, do druženja s Legosom, pjevanja navijačkih pjesama, razmjenu sličica “Osijek Ale” i kupovinu klupskih rekvizita.

Ukidanjem mjera, kojima više nema ni ograničenja ni posebnih uvjeta za dolazak na stadion, druženja poput ovog koje nam slijedi postat će učestala, a osim na raznim lokacijama koje želimo posjetiti, kao što smo već bili u Tenji i Vardarcu, svi priželjkujemo da ćemo sve veći broj naših navijača viđati i u Gradskom vrtu. Tako će svi zainteresirani ulaznice za utakmicu protiv Hrvatskog dragovoljca moći kupiti i u srijedu prilikom druženja na Trgu Ante Starčevića.

(www.icv.hr, tj)