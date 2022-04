U Tenji održan zajednički ispraćaj i pokop 11 civilnih žrtava Domovinskog rata eshumiranih iz masovne grobnice u Boboti: Njihova sudbina bile je nepoznata 31 godinu

Na Katoličkom groblju u Tenji danas (petak) je održan zajednički ispraćaj i pokop 11 civilnih žrtava Domovinskog rata, svi iz Tenje, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice u Boboti u studenome 2021. godine.

Zajednički ispraćaj, misu i sprovodni obred predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit mons. Đuro Hranić, a uz rodbinu, prijatelje i druge nazočne na ispraćaju je bio i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, ujedno u svojstvu izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.

– Danas sahranjujemo posmrtne ostatke 11 mještana Tenje čija je sudbina bila nepoznata 31 godinu. I sada naglašavam da moramo naći rješenje za procesuiranje ljudi koji su ih ubili, ukopali i premještali njihove posmrtne ostatke, a dan danas žive u Hrvatskoj i znaju istinu i za ostale nestale osobe u Domovinskom ratu. Dok još ima živih svjedoka i članova obitelji koje traže svoje najmilije, važno je hitno uključiti sve službe i pronaći nestale osobe, a znamo da nedostaje još 1.800 osoba koje su ubijene na ovakav ili sličan način te pokopane diljem Hrvatske, u ovom slučaju pokraj smetlišta nedaleko Bobote. Do informacije o posmrtnim ostatcima žrtava Domovinskog rata može se jednostavno doći, potrebno je samo imati želju, volju i sredstva kojima će se doći do tih informacija, no treba sve napraviti da se pronađu posmrtni ostaci. Još uvijek postoje ljudi koji imaju informacije o mjestima posmrtnih ostataka i koji su spremni to reći, ali im se mora prići na pravi način, uz uključivanje svih nadležnih službi Republike Hrvatske – kazao je župan Ivan Anušić te izrazio najdublju sućut obiteljima stradalih mještana.

Zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin kazao je kako se danas miješaju osjećaji prvenstveno tuge, ali i mira i spokoja za ljude koji su pronašli svoje najmilije te saznali za njihovu tragičnu sudbinu nakon 31 godine.

– Teško je i zamisliti kako se osjećate i što proživljavate, a iskreno se nadam i vjerujem da će biti pronađeni i svi ostali za kojima se još traga kako bi i njihove obitelji saznale za vjerojatno tragičnu sudbinu njihovih najmilijih te imali mjesto gdje mogu zapaliti svijeću i pomoliti se. Ljudski ne mogu prihvatiti činjenicu da su neljudi i zvijeri, ne mogu ih drugačije nazvati, koji su počinili ove strašne zločine, živjeli među nama, neki još žive i udišu ovaj isti zrak. Sigurno je da će odgovarati pred Božjim sudom za sve što se učinili, a iskreno se nadam i vjerujem i pred ovozemaljskim sudom- rekao je Vulin te ponovno zamolio sve koji imaju saznanja o drugim tragičnim sudbinama da to kažu, olakšaju teret na svojoj duši, a pomognu svima, osobito obiteljima koje tragaju za svojim najmilijima.

