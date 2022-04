U Virovitici održana komemoracija za general-pukovnika Đuru Dečaka

U Virovitici je danas (nedjelja) održana komemoracija za preminulog umirovljenog general-pukovnika Hrvatske vojske, bivšeg saborskog zastupnika i virovitičko-podravskog župana Đuru Dečaka.

Komemorativnom skupu, uz obitelj, prisustvovali su izaslanik predsjednika Vlade, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar obrane Mario Banožić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik Josip Đakić, saborska zastupnica Vesna Bedeković, župan virovitičko-podravski Igor Andrović, županica požeško-slavonska Antonija Jozić, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, predstavnici udruga iz Domovinskog rata i Hrvatskog lovačkog saveza te drugi dužnosnici, prijatelji, kolege i znanci.

O ratnom putu general-pukovnika Đure Dečaka govorio je zamjenik načelnika stožera 127. brigade HV, brigadir Marko Krstanović.

– General Dečak bio je hrvatski branitelj, dragovoljac i veteran, general pobjedničke vojske koji je svojim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u novijoj hrvatskoj povijesti. I nakon umirovljenja nastavio je aktivno djelovati na braniteljskim pitanjima kao predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Generale, prijatelju, hvala ti na svemu što si pružio svom narodu i domovini i neka ti je laka Hrvatska zemlja. Čast mi je što smo zajedno ratovali i branili ono što je najsvetije, a to je hrvatska domovina – rekao je brigadir Krstanović.

Anto Krišto, predsjednik nekadašnjeg Kriznog štaba za bivšu općinu Virovitica, naglasio je kako je prije 32 godine general Dečak s nekolicinom istomišljenika krenuo u osnivanje Hrvatske demokratske zajednice.

– Uz sav doprinos koji je general Dečak dao u obrani Hrvatske putem oružja, vođenja i zapovijedanja, dao je i nemjerljiv doprinos u ustroju same civilne vlasti u općini Virovitica i Republici Hrvatskoj. Neumorno je s nas nekoliko, obišao svih 55 mjesnih zajednica u bivšoj općini Virovitica i vodio evidenciju u svakom mjestu u kojem smo osnivali ogranke HDZ-a. A to nam je kasnije, kad je došlo do podjele oružja, poslužilo da smo već imali spremne ljude na terenu. To su bili ljudi koji su bili spremni dati svoj život za obranu demokracije. Tu je njegov nemjerljiv doprinos od samih početaka ustroja Hrvatske. Neka mu je vječna slava i laka mu hrvatska zemlja za koju se hrabro i neumorno borio – rekao je Krišto.

Od dugogodišnjeg predsjednika Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata oprostio se u ime svih članova, potpredsjednik Siniša Pavlović.

– Ti si uvijek bio pun ljubavi, razumijevanja i poštovanja. Strpljiv i snažan, širokog spektra interesa, no opet si bio tako jednostavan i uvijek dostupan. Svakodnevno si nam pokazivao svoju bezgraničnu ljubav prema domovini koju si stvarao i koju si do posljednjeg trenutka svog života nosio u svom velikom hrvatskom srcu. Hvala ti dragi naš generale za sve što si učinio za našu domovinu, a posebno ti hvala za sve što si učinio za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Tvoje će ime biti zapisano zlatnim slovima u povijesti naše domovine kao i u našim srcima, a sjećanje na tebe živjet će vječno – rekao je Pavlović.

Đuro Dečak bio je najdugovječniji predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, istaknuo je tajnik Saveza Ivica Budor.

– Svaki lovac mora biti jak, izdržljiv, uporan, spretan, pronicljiv, lukav, ali i osjećajan, a sve to bio je predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Đuro Dečak. Prije 24 godine postao je prvi lovac među jednakima i tada je, kao nitko do sada u povijesti Saveza, iz temelja preokrenuo hrvatsko lovstvo nižući uspjehe i šest uzastopnih mandata. Tako je postao najdugovječniji, ali i najplodonosniji predsjednik u 97 godina opstojnosti Saveza. U protekla više od dva desetljeća uspio je održati lovce jedinstvene i na okupu, izgradio je respektabilnu lovačku asocijaciju priznatu u zemlji i inozemstvu, a potvrda da je u tome i uspio je prošlogodišnje uvrštenje hrvatskog lovstva u nematerijalnu baštinu Republike Hrvatske – rekao je Budor.

Virovitica i cijela Hrvatska opraštaju se od velikana naše novije hrvatske povijesti, naglasio je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

– Ponosni smo što smo imali priliku poznavati i raditi s jednim od najvećih sinova naše slobodne Hrvatske koji je tu potekao. On je kao istinski domoljub u ključnim i opasnim vremenima među prvima stavio sebe na raspolaganje u pripremi i obrani našega grada i naše domovine. Danas gledajući njegov vojni i politički put, prije svega kao župana i saborskog zastupnika, ali i kao predsjednika Županijskog odbora HDZ-a, mogu reći samo jedno veliko hvala. Danas nemamo pravo biti slabi, kao što si Đuka i govorio, u svim krizama i svakodnevnom poslu nemamo pravo odustajati od borbe za građane i razvoj Virovitice i Hrvatske, imamo samo jedno pravo, a to je da radimo i da se svakodnevno borimo i zahvaljujemo dragom Bogu na velikanima naše povijesti, a to su naši branitelji, jer danas baštinimo ono što su oni svojom krvlju stvorili – rekao je gradonačelnik Kirin.

Župan virovitičko-podravski Igor Andrović istaknuo je važnu ulogu koju je Dečak imao u stvaranju Republike Hrvatske.

– Završetkom vojne karijere nisu prestale njegove aktivnosti na izgradnji nove države i njenih institucija. One su nastavljene obnašanjem dužnosti saborskog zastupnika u više mandata, člana Županijske skupštine te virovitičko-podravskog župana, ali i angažiranjem u brojnim udrugama hrvatskih branitelja. Njegov ugled koji je uživao, nikad nije doveden u pitanje i zato su mu se često za pomoć i savjete obraćali uglednici političkog i javnog života, a posebno onih potekli iz ove županije čiji je Đuro bio zagovornik i promotor. U svemu tome nije ga sprječavala bolest koja je nažalost u zadnjim godinama njegova života bila njegov stalan pratitelj. Znao joj se on počesto i narugati na svoj specifičan način, iako je bio svjestan u kojoj je mjeri ona narušila njegovo zdravlje. Tužni smo što smo izgubili velikog čovjeka i vizionara, ali ponosni jer smo poznavali čovjeka koji se uvijek borio za svoju sredinu i domovinu – rekao je župan Andrović.

Saborski zastupnik Josip Đakić naglasio je kako put Đure Dečaka svima treba biti primjer cjeloživotne borbe u interesu hrvatskog naroda.

– Njegova hrabrost i odvažnost bile su glavne vodilje u odluci da bude među prvima. U odluci da stane na branik domovine. Dugoočekivana sloboda koju je baštinio svaki domoljub u to vrijeme, bile su preokupacija i našem Đuki. Vodio nas je pravim i iskrenim putem u stvaranju oružane sile, od naoružavanja Narodne zaštite i pričuvnog sastava policije, osnivanja 50. samostalnog bataljuna pa sve do 127. brigade s kojom prvi u Republici Hrvatskoj ostvaruje pobjede. Pobjede u vojnom smislu, jednako kao i pobjede na političkom planu bile su nužda i potreba da bi danas živjeli slobodni. Đukina uloga je nemjerljiva u stvaranju suverenosti i samostalnosti i bit će zlatnim slovima zapisana u hrvatsku povijest – rekao je saborski zastupnik Đakić.

– Kad su ga nedavno pitali što bi učinio da je u situaciji kao prije tri desetljeća, Đuro Dečak je odgovorio: “Učinio bih isto. Mi smo znali da netko mora ići, a to što je izbor pao na nas, to je bila sudbina.” – prisjetio se na početku svog govora potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved.

– Virovitica je izgubila svoga velikana, Hrvatska velikoga domoljuba. Njegova djela govore o njemu više nego ikakve riječi i govori, djela kojima nas je trajno zadužio ne samo kao dragovoljac Domovinskog rata, nego i kao general-pukovnik pobjedničke Hrvatske vojske te istaknuti političar. Svoje mjesto u našoj nacionalnoj povijesti osigurao na samom početku stvaranja hrvatske države. Bio je jedan od osnivača Hrvatske demokratske zajednice, kroz koju je dao poseban doprinos u stvaranju hrvatske države, a kao zastupnik Hrvatskog sabora i župan Virovitičko-podravske županije nastavio se boriti za Hrvatsku, jednako srčano i odvažno kao i što je branio i oslobađao našu domovinu. U svemu što je radio bio je ustrajan i dosljedan, ali i uspješan, zbog čega je bio i ostao uzor mnogima. Generala Dečaka zauvijek ćemo pamtiti kao ponosnog, odvažnog i beskompromisnog čovjeka. Takav je bio do posljednjeg dana svoga života, a odlaskom s ovoga svijeta za sobom je ostavio neizbrisiv trag – rekao je potpredsjednik Vlade i ministar Medved.

Posljednji ispraćaj general-pukovnika Hrvatske vojske, bivšeg saborskog zastupnika i virovitičko-podravskog župana, Đure Dečaka bit će sutra, 4. travnja u 16 sati na Gradskom groblju u Virovitici.

(www.icv.hr, mp; foto: K. Toplak)