Uskrsni vikend u Kinu Pitomača: Na rasporedu čak pet filmova

Uskrsni vikend u Kinu Pitomača bogat je odličnim kino projekcijama. Tako u petak, 15. travnja s početkom u 19 sati pogledajte domaći film „Toma“, u subotu, 16. travnja, također u 19 sati, na rasporedu je akcijski film „Čudesne zvjeri: Dumbledoreove tajne“, a u nedjelju, na Uskrs u 18 sati najmlađe očekuje animirani film „Zecko koš i tajna mrkog hrčka“ sinkroniziran na hrvatski jezik.

Na Uskrsni ponedjeljak, 18. travnja, Kino Pitomača sve zainteresirane daruje s dvije kino projekcije. Tako u 13.30 sati pogledajte dramu „Marija Magdalena“, a u 16 sati na rasporedu je animirani film „Ringe ringe raja“. Nakon kino projekcija, s početkom u 18 sati, održat će se tradicionalna manifestacija „Uskrsna luč“ kod Doma zdravlja.

TOMA

Izvorno ime: Toma

Redatelj: Dragan Bjelogrlić

Žanr: biografski

Uloge: Milan Marić, Tamara Dragičević, Petar Benčina, Andrija Kuzmanović, Sanja Marković

Trajanje: 147 min

Godina: 2021.

Država: Srbija

Sadržaj filma: Film “TOMA” je jedan impresionistički portret Tome Zdravkovića koji prikazuje same njegove početke, baš kao i vrhunac slave, njegove ljubavi koje su ga inspirirale prilikom skladanja nekih od najvećih hitova, baš kao i odnos sa velikim brojem prijatelja koje je imao u umjetičkom miljeu tadašnje Jugoslavije. Pored Tome, film prati i živote poznatih umjetnika tog vremena: Zorana Radmilovića, Mike Antića, Tozovca i drugih. “TOMA” je biografski film o Tomi Zdravkoviću, čovjeku koga ne pamtimo samo po njegovim pjesmama i načinu na koji ih je pjevao, već i kao jednog velikog boema – po ponašanju i u duši. Film prati dvije linije radnje: 1991. pratimo odnos Tome i doktora koji započinje liječenje Tome i kako se to poznanstvo pretvara u prijateljstvo. Druga linija prati Tomin život: od djetinjstva u Pečenejvicma, preko poznanstva sa Silvanom Armenulić koje će presudno utjecati na njegovu karijeru ali i na privatni život, dostizanja neslućene visine popularnosti, ali i dna života. Ovo je priča o duši.

ČUDESNE ZVIJERI: DUMBLEDOREOVE TAJNE

Izvorno ime: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Redatelj: David Yates

Žanr: akcija, avantura

Uloge: Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler

Trajanje filma: 142 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Profesor Albus Dumbledore shvaća da veliki mračni čarobnjak Gellert Grindelwald želi preuzeti kontrolu nad čarobnjačkim svijetom. Kako ga ne može sam zaustaviti, pomaže mu Newt Scamander, koji predvodi neustrašivu ekipu čarobnjaka uz pomoć jednog “bezjaka”. Na nevjerojatnoj misiji susrest će se stare i nove čudesne zvijeri od kojih je dio na Grindelwaldovoj strani. Dumbledore međutim zbog velikog rizika i opasnosti neće dugo ostati po strani.

ZECKO KOŠ I TAJNA MRKOG HRČKA – SINK

Izvorno ime: Chickenhare and the Hamster of Darkness

Redatelj: Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma: 91 min

Godina: 2022

Država: Belgija, Francuska

Sadržaj filma: Smješten u svijet bujne fantazije, film prati avanture Zecka Koša, mladog junaka rođenog kao pile-zec, kojeg je posvojio kralj Petar, poznati zec avanturist. U želji da se uklopi i osjeća voljenim unatoč svojim razlikama, Zecko Koš hrabro sudjeluje u avanturama – bez obzira koliko je nespretan…

MARIJA MAGDALENA

Izvorno ime: Mary Magdalene

Redatelj: Garth Davis

Žanr: drama

Uloge: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor

Trajanje filma: 119 min

Godina: 2018.

Država: SAD

Sadržaj filma: Film Marija Magdalena na autentičan način prikazuje snažnu i inspirativnu ljudsku priču o jednoj od najmisterioznijih, neshvaćenih duhovnih osoba u povijesti čovječanstva. Ovaj biografski film, rađen po motivima iz Biblije, prikazuje Mariju (Rooney Mara), mladu ženu u potrazi za novim načinom života. Sputana pravilima svog vremena, Marija prkosi svojoj tradicionalnoj obitelji i priključuje se novom društvenom pokretu koji predvodi karizmatični Isus iz Nazareta (Joaquin Phoenix). Ubrzo, ona pronalazi sebe u ovom pokretu i potpuno se posvećuje putovanju koje će je odvesti u Jeruzalem.

RINGE RINGE RAJA – SINK

Izvorno ime: Duck Duck Goose

Redatelj: Christopher Jenkins

Žanr: animirani

Uloge: Boris Barberić, Daniel Dizdar, Mirela Videk

Trajanje filma: 91 min

Godina: 2018.

Država: SAD, Kina

Sadržaj film: U novoj animiranoj komediji za cijelu obitelj, redatelja Christophera Jenkinsa, susrećemo se s likom simpatičnog gusana po imenu Peng. Peng je umišljen, svojevoljni neženja, kojeg ne zanima tradicija njegove vrste, ni obiteljske vrijednosti, a djeca su mu toliko odbojna da čak odbija predvoditi jato mlađih naraštaja u skoroj selidbi na jug. Voli svoju slobodu i živi u trenutku, bez brige i pameti. Uvjeren da o svemu zna najbolje te da je u svemu bolji od drugih, vrijeme provodi odvajajući se od jata i izvodeći lude akrobacije u letu. Prilikom jedna takve vratolomije, Peng se zanese, doživljava nezgodu te pada u jato pačića. Pritom nehotice razdvaja brata i sestru, 16 dana stare Chao i Chi, od ostalih njihove vrste. Ozlijeđenog krila, zaglavio je na tlu i u toplije krajeve mora pješice. Kao da to nije bilo dovoljno, na taj put sada mora s patkama. On, gusan, s patkama! Štoviše, djecom patkama! Vidno nezadovoljan razvojem situacije, ni ne sluti da se upušta u avanturu života. Krilo mu je već slomljeno, a moglo bi biti i srce.