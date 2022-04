Villa Papuk u srcu Voćina otvorila vrata: Uživajte u odmoru pod obroncima Papuka u smještajnim kapacitetima obitelji Gabelić

Dvadesetak kilometara udaljeno od Slatine nalazi se Voćin, smješten u sjevernom djelu zapadne Slavonije podno gore Papuk. Dovoljno daleko od svakodnevne gradske gužve, gustog prometa i zagađenog zraka, a opet dovoljno blizu svemu što vam je potrebno za odmor. Sve to naći ćete u Voćinu na adresi Josipa Martinca 71 gdje se nalaze apartmani u vlasništvu Ivke i Franje Gabelić.

Ovo dvoje supružnika svoje umirovljeničke dane odlučili su provesti aktivno.

– Naučili smo raditi i od toga živjeti – pričaju Ivka i Franjo koji su cijeli život radeći itekako svoju mirovinu zaslužili, no „ruku na srce“, od nje je teško pristojno živjeti. Upravo zbog toga, a ponukani i razvojem turizma na području Parka prirode Papuk i u samom Voćinu, odlučili su svoja vrata otvoriti svima koji u Voćin dođu potražiti mir i smještaj. Uz pomoć djece, postojeće apartmane u sklopu kuće u kojoj žive, obnovili su, uredili i opremili, a odmah nakon otvorenja u sobama su prenoćili i prvi gosti.

Ukoliko vam je potreban smještaj na dan ili više, Villa Papuk nudi vam mogućnost smještaja do 10 osoba. Četiri odvojena apartmana moderno su uređena te sadrže sve što vam je potrebno za miran i ugodan odmor pod obroncima Papuka. Apartmani su opremljeni centralnim grijanjem u svim prostorijama, besplatnim Wi-Fi-ijem, zasebnim kupaonicama i malim kuhinjama, a tu se svakako nalazi i besplatan privatan parking. To nije sve, Villa Papuk pruža vam mogućnost korištenja zajedničke prostorije dovoljno prostrane za zabave, proslave rođendana, momačke i djevojačke večeri i sve druge svečanosti, a uz to, tu su i popratni sadržaji poput pikada ili stolnog nogometa. Kamin za hladne zimske noći ili ograđeno dvorište i ljuljačke za tople proljetne i ljetne dane, pružaju osjećaj prave obiteljske idile.

Sadržaja u Voćinu ne nedostaje, dapače, u neposrednoj blizini nalaze se novootvoreni Geo info centar, svetište Gospe Voćinske, izletište Jankovac i brojni drugi zanimljivi sadržaji koje itekako vrijedi posjetiti. Naravno, ne treba izostaviti i prirodne vrijednosti, reljef, klimatske i hidrološke karakteristike, floru i faunu te geološki sastav tla koji ovo područje čine pravom turističkom destinacijom.

Za miran odmor, na svježem zraku, uz cvrkut ptica i prekrasan pogled, obratite se obitelji Gabelić te idealan odmor provedite u Villi Papuk koja će vas natjerati da se vratite ponovno. Potražite ih na njihovoj Facebook stranici ili nazovite 091 509 2211 i rezervirajte prekrasan odmor pod obroncima Papuka.

