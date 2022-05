2. ŽNL ZAPAD Sokol ‘torpedirao’ Dinjevčane, a Dinamo Vukosavljevčane: Pet zgoditaka braće Iličić, ‘hattrick’ Renea Prugovečkog, Ivana Biondića i Matije Pavića

Proteklog su vikenda odigrane utakmice 15. kola 2. županijske nogometne lige Zapad.

Momčad novog prvaka i vjerojatno povratnika u prvoligaško društvo doživjela je prvi ovosezonski prvenstveni poraz. Na gostovanju u općinskom derbiju kod Drave u Terezinom Polju gosti iz Lukača su dominirali, ali su bili izuzetno neprecizni, dok je Antonio Paulović u 28. minuti uspio svladati gostujućeg igrača, a po potrebi i vratara Luku Mikca, što je na kraju bilo dovoljno za pobjedu.

Prošlosezonski prvak Bilogora 1947. iz Špišić Bukovice došla je do pobjede na gostovanju kod posljednjih Kladara. Gosti su poveli zgodicima Siniše Vlaisavljevića u sedmoj i Josipa Čokle u 18. minuti. U 26. minuti gostujući igrač Mario Krajc napravio je prekršaj u kaznenom prostoru i zaradio crveni karton, a domaća momčad zgoditkom Antonija Maresića iz jedanaesterca smanjila ja na 2:1. Končanih 3:1 za goste postavio je Dario Papić u 81.udarcem s bijele točke.

Dinamo iz Kapele Dvora gostovao je kod Mladosti u Vukosavljevici. Nakon osamnaest minuta igre gosti su poveli zgodicima Renea Prugovečkog i Mirka Iličića. Do odlaska na odmor domaća momčad postigla je tri zgoditka. Sven i Ivica Jurić pogodili su gostujuću, a Valentino Škvarić vlastitu mrežu, tako da se na odmor otišlo s prednošću Dinama 3:2. Manuel Šelimber u 58. minuti poravnao je na 3:3. Do kraja su gosti došli do uvjerljive i pomalo ‘nestvarne’ pobjede od 11:4. Rene Prugovečki postigao je još dva pogotka, Mirko Iličić još jedan, a strijelci za gostujući momčad bili su još Mato Iličić i Mihael Martelo po dva puta te Jozo Iličić jednom. Novi pogodak za Mladost postigao je iskusni Igor Popović.

Trener milanovačkog Sokola Zlatko Vuković – Vuki očito je poslagao igračke ‘kockice’ u svojoj momčadi. Sokoli su na svom terenu svladali Podravec iz Dinjevca s visokih 5:0. U 29. minuti gosti su imali kazneni udarac, ali je domaći vratar Manuel Majer Križ obranio udarac Darija Erhatića. Šest minuta kasnije sudac Leopold Majstorović pokazao je na bijelu točku, ali ovog puta u korist domaće momčadi. Ivan Biondić uspio je nadmudriti gostujućeg vratara Josipa Đureša. U drugom dijelu domaća momčad kao da je ubacila u ‘brzinu više’. Milanovčani su postigli još četiri pogotka. Dva puta precizan je bio Ivan Biondić, a po jednom Ante Mikulić i Mateo Pšihistal. Tri minute prije kraja sudac Majstorović po drugi puta je dosudio kazneni udarca za goste. Loptu je uzeo Hrvoje Čoklo, ali je samo zatresao vratnicu, tako da je ostalo 5:0.

U Grabrovnici je Croatia došla do 4:1 pobjede nad Svetim Đurađem. Domaći su poveli zgoditkom Marija Barčana nakon pola sata igre. Slavko Jagarinac je poravnao u 60. minuti na 1:1. Domaći su do uvjerljive pobjede došli tek u posljednjih petnaestak minuta, kada je tri zgoditka postigao iskusni Matija Pavić, a ponovno je u domaćim redovima ‘lavovski’ posao odradio Samuel Spudić.

Na drugom mjestu s 28 bodova nalazi se Croatia iz Grabrovnice koja za novim prvakom zaostaje deset bodova. Isti broj bodova kao Croatia ima i trećeplasirana Bilogora, a samo bod manje četvrtoplasirani Dinamo. Koliko će uzdbudljiva biti borba za pozicije u vrhu tablice, toliko će biti i ona u borbi za opstanak. Kladare su trenutno ‘najbliže’ ispadanju, nalaze se na posljednjem mjestu s 10 bodova, a daleko nije niti Sveti Đurađ, koji ima samo bod više. Milanovački Sokol na osmom je mjestu s 15 bodova, a odličnim se igrama u proljetnom dijelu sezone sedmoplasiranoj Mladosti iz Vukosavljevice približio na samo tri boda zaostatka.

