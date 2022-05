4. LIGA Oslabljeno Suhopolje minimalno poraženo na gostovanju kod vodećeg Tehničara

Nogometaši Suhopolja ipak nisu uspjeli iznenaditi vodeći Tehničar na gostovanju u Cvetkovcu. Domaća momčad, u sklopu 21. kola, slavila je s minimalnih 1:0 čime su i dalje ostali na tri boda prednosti nad drugoplasiranom Pitomačom.

Gosti su na ovaj susret doputovali bez Mihaela Grljaka, kojeg nije bilo zbog kartona, te bez kapetana Egrija, Jularića, Pelka, Čubelića, Kirina… Samuel Spudić na klupi za pričuve imao je tako svega tri igrača, od kojih dva juniora.

Alen Milek pogodio je za vodstvo domaćina u 18. minuti, a ispostavilo se kako je to bio jedini pogodak na utakmici. Uz sve spomenute izostanke, Suhopolje je u završnici susreta ostalo bez Lovre Štefanca koji je u 79. minuti napustio igru zbog dva žuta kartona.

– Iako smo igrali bez nekoliko standardnih prvotimaca, moram reći da sam zadovoljan odigranom utakmicom. Obje momčadi pokazale su vrlo dobru igru, svjesno smo im prepustili posjed lopte i čekali smo naše prilike iz kontre kojih je i bilo. U stopostotnoj prilici našao se Akassou kada je izašao jedan na jedan s golmanom, Marko Sertić pokušao je glavom, a u dvije dobre prilike našao se i Buzuk. Prava je šteta što smo primili gol već u 18. minuti, jer, iako su oni imali više od igre, izuzetno smo dobro stajali na terenu. Bilo bi odlično da smo uzeli bod, no što je tu je. Moram napomenuti da smo ostali i bez Lovre zbog greške suca koji mu je prilikom jedne gužve dodijelio žuti karton iako on nije niti sudjelovao u svemu tome, isto je bilo i s protivničkim igračem, no u globalu je odradio jednu dobru utakmicu. Okrećemo se sada novim izazovima. U srijedu nas očekuje dvoboj protiv Slatine od koje smo nedavno izgubili s visokih 5:0, vidjet ćemo kakvo će stanje biti s momčadi i tko će sve konkurirati za utakmicu, ali pokušat ćemo se revanširati za taj poraz i ostvariti što bolji rezultat- rekao je Spudić.

Kako je spomenuto, pred Spudićevom momčadi nova je teška utakmica već u srijedu kada će u četvrtfinalnom ogledu Županijskog nogometnog kupa gostovati u Slatini, dok ih za vikend, u 22. kolu, očekuje domaća utakmica s Bilogorom ’91 iz Grubišnog Polja.

(www.icv.hr, mra)