4. LIGA Suhopolje dočekuje Bilogoru bez Sertića i Buzuka, Spudić: Maksimalno respektiramo protivnika i dat ćemo sve od sebe za nova tri boda

Nakon poraza u Cvetkovcu, ali i pobjede u Slatini u utakmici Županijskog nogometnog kupa nakon još jedne izuzetno kvalitetne ‘predstave’, nogometaše Suhopolja sutra očekuje jedna od bitnijih utakmica u sezoni. U sklopu 22. kola na stadionu Park gostovat će Bilogora ’91 iz Grubišnog Polja, petoplasirana momčad ligaške ljestvice.

Tri boda dobro bi došla ‘grofovima’ u borbi za ostanak, trenutno su na 11. mjestu s 21 bodom, a već je dobro poznato kako im konkurencija nije daleko ‘pobjegla’. Od desetog mjesta dijeli ih samo bod, od devetog dva, dok im sedmoplasirani Borac ‘bježi’ svega pet bodova.

I ovog puta Samuel Spudić neće imati kompletan sastav na raspolaganju. Zbog crvenog kartona u Kupu neće biti Marka Sertića, tri kartona zaradio je i Silvijo Buzuk, a upitan je i Čubelić koji ima problema s ramenom. Bilo kako bilo optimizma ne nedostaje, a u domaćim redovima nadaju se novim bodovima.

– Potrošili smo se dosta u utakmici sa Slatinom, dali smo zbilja sve od sebe i vidjet ćemo koliko će to ostaviti traga. Bilogoru dočekujemo bez kartoniranih Sertića i Buzuka, danas ću još vidjeti što će biti s Čubelićem koji ima problema s ramenom, no svi ostali trebali bi biti na raspolaganju. Maksimalno respektiramo protivnika, momčad je to koja u svojim redovima ima 80 posto igrača s našeg područja i koje svi dobro poznajemo, imaju kvalitetnog trenera, no nikome ne dozvoljavamo da protiv nas unaprijed upiše pobjedu. Tamo smo išli bez pet ili šest prvotimaca, rezultat je bio 3:1 za njih, no nadam se kako će ovog puta biti drugačije. I sutra ćemo dati svoj maksimum, odradit ćemo svoje i vjerujemo u pobjedu koja bi nam puno značila- najavio je Spudić sutrašnju utakmicu.

Najviše pažnje ‘grofovi’ će trebati obratiti na Filipa Škaru, prvog topnika Bilogore, no pažnja će s druge strane trebati biti usmjerena na Erica Augusta Akassoua koji je posljednjih nekoliko utakmica, zapravo uz cijelu momčad, odigrao na iznimno visokom nivou.

Glavni sudac sutrašnje utakmice bit će Mario Vecko, Dominik Slaviček i Ines Molvarec Balint bit će pomoćnici, dok će funkciju delegata obnašati Ivan Tomić. Utakmica između Suhopolja i Bilogore ’91 na rasporedu je u 17 sati.

(www.icv.hr, mra)