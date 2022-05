Antun Pancer iz malog Donjeg Predrijeva jedan je od najboljih obarača ruke u Hrvatskoj: “Želim biti još jači i bolji”

Donje Predijevo, selo od nešto više od 100 stanovnika u općini Zdenci ima viceprvaka Hrvatske. On je Antun Pancer (25) član Kluba obaranja ruke Samson koji je na nedavno održanom Prventsvu Hrvatske u Sinju postao dvostruki viceprvak Hrvatske u obaranju ruke, i na lijevu i na desnu, u kategoriji do 85 kilograma.

– Obaranjem ruke bavim se već nešto više od šest godina. Bilo je uspona i padova kao u svakom sportu, ali nadam se da će ići sve bolje i bolje, jer da budem iskren i nemam baš vremena za trening. Za državno samo se počeo pripremati dva mjeseca prije, i to kad bih uhvatio vremena i volje. Budući da sam prešao u težu kategoriju, priprema je morala biti jača i bolja. Nisam znao što me čeka, ali eto, izgleda da to i nije tako loše, budući da mi je mi je ovo najbolji rezultat do sada. Na treninzima uvijek dajem sve od sebe i naravno moram se zahvaliti kolegama iz kluba s kojima treniram za stolom jer bez njih ne bih postigao takve rezultate – kaže Antun, a o planovima za budućnost ne govori puno.

– Idem nekako korak po korak, ne volim puno planirati. Radit ću puno jer mi je želja uvijek biti bolji, tako da će pripreme biti još jače za još bolje rezultate – zaključio je Antun.

Njegov veliki prijatelj, trener i predsjednik kluba Danijel Brkić samo u superlativima govori o njemu.

– Antun ima prirodnu snagu u sebi. Posebnu takvu prirodnu snagu imao je i njegov pokojni otac pa sam siguran da je to genetika, to je naslijedio. Antun je veliki borac, kod njega nema predaje, a što god da napravi, i sad poslije ova dva vrhunska rezultata, uvijek je isti, povučen, samozatajan i nikad se ne hvali. Privilegija je imati ovakvog čovjeka u klubu – rekao je Brkić.

Osim Antuna, natjecala su se i još dva člana Kluba. Marko Katić u kategoriji do 75 kilograma osvojio je šesto mjesto na lijevu i peto na desnu uruku, a u kategoriji početnika do 85 kilograma Lovro Pavin na desnu ruku osvojio je srebro dok je na lijevoj bio četvrti.

Rezultate Samsona prepoznao je i načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić.

– Od srca čestitam svim članovima Samsona na ovim odličnim rezultatima, velika je ovo promocija naše općine. Antunu Panceru posebno čestitam jer biti dvostruki viceprvak Hrvatske je doista ogroman uspjeh. Samson će kao i do sada imati punu potporu Općine i pomoći ćemo im što god bude trebalo – zaključio je Durmić.

(www.icv.hr, vg)