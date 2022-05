Autoservis Predragović već 27 godina svoj rad temelji na kvaliteti, a sada na 2700 četvornih metara na novoj adresi u Poduzetničkoj zoni II/26 teži daljnjem razvoju i novim izazovima

Još davne 1994. godine utemeljeno je poduzeće Predragović d.o.o. kojemu je tada, a tako je i danas, kvaliteta usluge bila osnovna misao vodilja u poslovanju. Osim navedene kvalitete, stalno usavršavanje i razvoj elementi su zbog kojih se danas nalaze na novoj adresi u Poduzetničkoj zoni II/26 na prostranih 2700 četvornih metara od kojih 450 četvornih metara čine radni prostor. Ovakvom realizacijom širenja i promjena u poslovanju potvrđuju odlučne planove za daljnji razvoj i spremnost na nove izazove.

Sve što je potrebno za dug i kvalitetan vijek vašeg limenog ljubimca potražite u autoservisu Predragović: izmjena ispušnih sistema, izmjena svih filtera i tekućina, izmjena kočionih sustava, servis mjenjača, popravak elektronike motora, izmjena ovjesa i amortizera, izmjena remena i lanceva motora, auto klime, optika vozila, generalno uređenje motora, izmjena vjetrobranskog stakla i priprema vozila za tehnički pregled.

Jamče i najpovoljnije cijene automehaničarskih i limarskih usluga za sve marke automobila stoga im se obratite s povjerenjem. Sve informacije potražite na njihovoj web stranici www.predragovic-servis.hr na kojoj možete zakazati svoj servisni termin, a dostupni su i na brojevima telefona:

Tomislav: 099 331 5689

Hrvoje: 099 798 3518

Vlado: 098 271 342

Dostupnost visokokvalitetnih usluga autostruke, kompletna usluga auto popravka i održavanja svakodnevno su vam na raspolaganju od ponedjeljka do petka od 08.00 do 16.00 sati te subotom od 08.00 do 12.00 sati.

Godine iskustva i predanog rada te kvaliteta usluga su na njihovoj strani, zato svog limenog ljubimca prepustite provjereno dobrom timu!

