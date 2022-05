Berba kamilice u Spider grupi pri kraju: Otkupna cijena veća za 20 posto

U tvrtki Đolta d.o.o. koja se bavi uzgojem i otkupom ljekovitog i aromatičnog bilja te uzgojem i otkupom uljarica i koja djeluje unutar vodećeg prerađivača i proizvođača ljekovitog bilja “Spider grupe” iz Pitomače, već oko tri tjedna sve je u znaku berbe kamilice. U to smo se i sami uvjerili dolaskom na Đoltu gdje su svako malo pristizale pune prikolice domaće kvalitetne kamilice koja će se uskoro naći na policama domaćeg i stranog tržišta.

Dočekao nas je voditelj proizvodnje “Spider grupe” Josip Ivanec koji je odvojio za nas malo vremena jer prikolice stalno stižu, a telefoni neprestano zvone. Kako i ne bi, kada je berba ove ljekovite biljke ušla u završnu fazu.

– U proteklih dvadesetak dana obavili smo oko 80 posto posla oko berbe sorte Srednja ili Bona kamilica. Osim nje postoje još rane i kasne sorte. Ušli smo u samo finale, ali još je rano govoriti o krajnjim rezultatima, no ono što smo do sad vidjeli veseli nas. Kamilice ima dovoljno i odlične je kvalitete, samo da nas još tih nekoliko dana do završetka berbe posluže vremenske prilike kao i do sad i bit će sve u redu – rekao nam je na početku razgovora Josip Ivanec napomenuvši da su za dobre rezultate prvenstveno zaslužni vrijedni kooperanti.

– Trenutno imamo oko 50 kooperanata koji većinom dolaze i naše županije, ali imamo kooperanata i iz nekoliko drugih županija, od Samobora do Županje, neovisno radi li se o tvrtkama ili OPG-ima koji su u našem slučaju u većini. Kamilica se bere na oko 1.500 hektara površine u kooperaciji i na oko 120 hektara vlastitog zemljišta u okviru naše tvrtke “Biofarma d.o.o.”. Ponavljam, još je rano govoriti o krajnjim rezultatima što se količine kamilice tiče ali vjerujemo da će ona biti na razini prošlogodišnje ili nešto malo viša, dakle oko 1.100 ili 1.200 tona ove biljke – rekao nam je Josip Ivanec napominjući da imaju dovoljno preradbenih i smještajnih kapaciteta, no sezonske radne snage nikad dovoljno.

– Ovdje u Đolti nas ima 8 stalno zaposlenih i imamo još 18 sezonskih radnika. Osim samog otkupa i skladištenja obavljamo i uslužnu djelatnost sušenja kamilicem odnosno dajemo sušare na raspolaganje svojim kooperantima koji dolaze sa svojim sezoncima i ovdje pune i prazne sušare. Naime problem sa sezonskom radnom snagom nije samo kod nas nego i u cijeloj Hrvatskoj i s tim se moramo pomiriti iako nam nije sve jedno. Stalo nam je do naših kooperanata i činimo sve kako bi nastavili našu dobru suradnju, a u isto vrijeme suočavamo se i s drugim problemima. Najveći od njih zasigurno je drastično poskupljenje energenata, plina, lož ulja, el. energije, a to nam je kada govorimo o kamilici najvažnije. Iz tog razloga odlučili smo i povisiti otkupnu cijenu za oko 20 posto, što znači da će iznositi između 17 i 18 kuna po kilogramu prve klase kamilice, dok će se druga ili treća klasa uzimati po nižoj otkupnoj cijeni. Inače kamilica jako dobro uspjeva upravo na području naše županije koja je, sa svojih oko 70 posto ukupne proizvodnje kamilice u Hrvatskoj, vodeća. Važno je znati da kamilicu valja saditi na lakšim tlima jer na plodnim tlima može doći do polijeganja usljed lošeg vremena. Važno je voditi brigu i o plodoredu te obradi tla. Najčešće se za predusjeve kamilici koriste strne žitarice, pa je tako slučaj i kod naših kooperanata koji se najčešće osim uzgoja kamilice bave i uzgojem drugih poljoprivrednih kultura – rekao nam je Josip Ivanec istaknuvši da je veliki broj kooperanata koji je sadio duhan, prešao upravo na uzgoj kamilice.

– Razlog tome je slično tlo koje koristi uzgoju duhana i kamilice, ali i sušare za duhan koje se mogu preurediti u sušare za kamilicu. Važno je taj posao dobro izvesti jer kamilica ne smije imati miris ili aromu po nikotinu. Naši kooperanti koji su odlučili preurediti sušare ozbiljno su to shvatili i nemamo većih problema oko toga, a veliki dio njih izgradio je i nove sušare za kamilicu – rekao je voditelj Ivanec napomeuvši da je to vrlo važno jer se kamilica koristi u farmaceutsoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji.

– Oko 40 posto naše kamilice, odnosno između 400 i 500 tona te biljke odlazi u našu Spider tvornicu čajeva u filter vrećicama. Naša kamilica koristi se također u nekim poznatim i renomiranim europskim tvornicama čajeva u Njemačkoj, Engleskoj i nekim dugim zemljama. Osim toga radimo čajeve i za poznate trgovačke lance. Općenito naša kamilica je sveprisutna kod nas i u Europi, s tim da nam na izvoz otpada oko 80 posto ukupne proizvodnje kamilice – rekao nam je o njihovom poznatom europskom brandu domaće kamilice, na kraju našeg razgovora voditelj proizvodnje Josip Ivanec.

