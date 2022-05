Bošporijada u Sopju: Prva ekipa Udruge sportske rekreacije Podravac Sopje ”svjetski prvak” u spravljanju bošpora

Općina Sopje u suradnji s partnerom Općinom Starin iz Mađarske u sklopu projekta ”Drava events II” jučer (nedjelja) je u povodu proslave Dana općine organizirala Bošporijadu, natjecanje u kuhanju bošpora, jela jedinstvenog za Sopje i okolicu.

Sve okupljene uz vanjsku pozornicu izgrađenu kroz projekt Interreg, iza zgrade Općine, pozdravio je načelnik općine Sopje Berislav Androš, koji je i otvorio 7. Svjetsko prvenstvo u kuhanju bošpora, sada već tradicionalnu sopjansku Bošporijadu. Nekoliko pozdravnih riječi nazočnima je uputio dožupan Virovitičko-podravske županije Marijo Klement, naglasivši kako je ovo ”svjetsko prvenstvo” u kuha bošpora jedinstveno za općinu Sopje, ali i Virovitičko-podravsku županiju.

– Izuzetno mi je drago što svake godine imamo sve više posjetitelja i ekipa koje se natječu na našoj Bošporijadi. Isto tako, drago mi je što imamo i četiri ekipe koje nisu s područja općine Sopje, i to dvije iz Mađarske, iz Starina i Martinaca, te jednu iz Virovitice i jednu iz Svetog Đurđa. U planu nam je brendirati naše tradicionalno jelo bošpor, da postane dio naše nacionalne kulture te kad ljudi u Hrvatskoj čuju za jelo bošpor, da znaju da je to iz naše općine – istaknuo je načelnik Androš.

Nakon uvodnih riječi počelo je natjecanje, kotlići i lonci su se zagrijali i iz njih se uskoro počeo širiti miris bošpora. Kada su ekipe, kojih je ove godine bilo 13, završile kuhanje, jelo je prezentirano šesteročlanoj stručnoj komisiji, koja nije imala nimalo lak zadatak odabrati najbolja tri bošpora.

Ove godine prvo mjesto u spravljanju bošpora i epitet ”svjetskog prvaka” odnijela je 1. ekipa Udruge sportske rekreacije Podravac Sopje, drugo mjesto osvojila je 2. ekipa Udruge sportske rekreacije Podravac Sopje, a treće mjesto ekipa iz mađarskih Martinaca.

Zahvalnice svim ekipama, te pehare i medalje za tri najuspješnije ekipe uručili su virovitičko-podravski dožupan Marijo Klement i općinski načelnik Berislav Androš.

Sav skuhani bošpor podijeljen je posjetiteljima koji su bili dio ove vrhunski organizirane manifestacije.

Bošpor

Bošpor je jednostavno, neobično i vrlo ukusno jelo, karakteristično za Sopje i okolicu. U tom poljoprivrednom kraju nekad je to bio doručak prije odlaska na njivu. Bošpor se sastoji od mješavine brašna, vode, mljevene slatke paprike, u koju se stavlja kuhana rajčica iz domaće zimnice, i to je crveni bošpor. Posebnu aromu jelu daju domaće suhe kobasice koje se kuhaju u njemu, a može to biti i drugo dimljeno meso, kao što su suha rebra i slanina. Gustoću određuju kuhari, a pravi je bošpor gušći od krem juhe i rjeđi od umaka od rajčice.

