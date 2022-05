Čak 43 vozača pod utjecajem alkohola u vikend akciji osječke policije: Vozio bicikl s 2,32 promila

Tijekom vikenda na području Policijske uprave osječko-baranjske provedene su pojačane mjere nadzora prometa na cestama, tijekom koje su evidentirana 33 vozača osobnih automobila, osam biciklista i dva vozača teretnog automobila koji su upravljali pod utjecajem alkohola.

Osim alkohola, policijski službenici su evidentirali još 195 prekršaja od kojih je bilo 87 prekršaja prekoračenje brzine kretanja vozilom, 14 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 16 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, četiri prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, dva prekršaja upravljanje pod zabranom, tri prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom, 1 odbijanje ispitivanja na prisutnost droga u organizmu i 68 ostalih prekršaja.

Najveća prisutnost alkohola evidentirana je dana 28. svibnja, oko 19,45 sati, u Osijeku, kada su u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili 57-godišnjeg biciklistu iz Osijeka. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija od 2,32 promila alkohola u krvi.

U subotu 28. svibnja, oko 13,35 sati, u Đakovu, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 66-godišnjak iz Đakova prije stjecanja prava na upravljanje vozilima. Alkotestiranjem mu je evidentirana koncentracija od 1,50 promila alkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje propisana je novčana kazna do 35.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i devet negativnih prekršajnih bodova.

(www.icv.hr, tj)