Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica proslavio Dan škole: Antonija Đanić i Božica Čižmarević naj učenice

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica danas (četvrtak) je uz prigodan program proslavio Dan škole. Uz domaćine, na čelu s ravnateljicom Stanislavom Đurčević, djelatnike Centra te mnogobrojne učenike, proslavi su nazočili gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, pročelnica ureda gradonačelnika, ujedno i predsjednica Školskog odbora COOR-a Đurđa Aragović, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju VPŽ Martina Bunić.

Ravnateljica Centra Stanislava Đurčević tom je prigodom istaknula kako ciljeva i vizija Centru i dalje ne nedostaje te je zahvalila svima, a posebno Gradu Virovitici, na podršci i suradnji.

– S ponosom možemo predstaviti svoj rad u protekloj godini. Najveća novost nam je rana intervencija koju pružamo. Iznimno smo ponosni što možemo reći da sada obuhvaćamo sve, predškolski odgoj, osnovnu i srednju školu te poludnevni boravak – rekla je Stanislava Đurčević, ravnateljica Centra.

Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je zadovoljstvo što Centar svakim danom sve bolje napreduje i da samo može biti primjer drugima kako se treba odnositi prema onima kojima je to najpotrebnije.

– Drago mi je vidjeti sve vesele i raspoložene danas ovdje na proslavi Dana škole našeg Centra. Svi se sjećamo starog prostora i onih teških uvjeta za rad, no bez obzira na sve to, ono što je taj Centar držalo je taj duh škole. To je ono najvažnije jer danas ova djeca osjete tu istinsku ljubav. Čestitam svima i želim vam puno sreće u daljnjim aktivnostima jer puno stvari je pred vama. Hvala vam svima, jer zahvaljujući vama možemo biti ponosni i reći da imamo standard koji malo koji grad u Republici Hrvatskoj ima – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Prigodnom plesnom točkom polaznika vrtića, predstavom osnovnoškolaca te nastupom učenika i učitelja, kao i revijom torbi polaznika srednje škole smjera krojač, veselo je proslavljen Dan škole. Oprostili su se i od učenika 8. razreda osnovne škole koji će dalje nastaviti svoje obrazovanje, kao i od učenika srednje škole koji lagano koračaju pred nove izazove. Također, proglašeni su najbolji učenici, pa je tako za naj učenicu osnovne škole proglašena Antonija Đanić, dok je naj učenica srednje škole Božica Čižmarević.

Zahvalu za sve dobro što su u Centru tijekom svog radnog staža učinili, dobili su i jubilarci škole. Za 30 godina staža zahvalnicu i prigodan poklon dobila je Marija Navarra, dok za 10 godina radnog staža Maja Štampar.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)