DAN SESTRINSTVA S pacijentima su od prvog do posljednjeg dana života

U Društvenom domu Opće bolnice Virovitica danas (četvrtak) je prigodnom svečanošću proslavljen Međunarodni dan sestrinstva. Uz domaćine, ravnatelja Opće bolnice Dinka Blaževića i njegovog zamjenika dr. Mišu Benjeka te pomoćnicu ravnatelja za sestrinstvo Lidiju Knapić svečanosti su nazočili brojni gosti te medicinske sestre i tehničari.

Čestitke su pritom uputili pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb VPŽ Melita Sirovica, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu VPŽ Lahorka Weiss, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Sv. Rok” VPŽ Miroslav Venus, ravnatelj Tehničke škole Virovitica Ivan Kućan, predsjednica HKMS Podružnice VPŽ Danica Husnjak Šalić, Ana Marija Šimunko, potpredsjednica virovitičke podružnice Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara (HSSMS-MT)…

Važnost sestrinstva u zdravstvenom sustavu je snažna, a sestre i tehničari godinama se bore s nevidljivim neprijateljem i pritom se snalaze u novoj i izazovnoj situaciji, poruka je sa svečanosti.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb VPŽ Melita Sirovica ukazala je na niz aktivnosti koje su u posljednje četiri godine bile planirane, ali su zbog pandemije odrađene u smanjenom obimu. S druge strane, do izražaja je došla upravo medicinska profesija koja je na prvoj liniji obrane od koronavirusa služila građanima u svim situacijama, pa i onima kada ni njihovi najbliži nisu mogli do njih i kada su im upravo liječnici, medicinske sestre i tehničari bili najbliži i kada su s njima proživljavali baš sve.

-Zahvaljujem vam što ste izdržali dvije teške godine brinući se posebno za teško bolesne pacijente, period u kojem je najviše do izražaja došao vaš timski rad. Zaista su sve zdravstvene ustanove pokazale jedinstvo u radu. Prošli ste nešto što ne prolaze sve generacije, no zato smo sada još snažniji i jači. Ostaju nam nove prilike, iskoristiti EU fondove za unaprjeđenje kvalitete rada, za još bolju opremu, preventivnu aktivnost i palijativnu skrb. Želim vam da vas sustav prepozna, da vas zna nagraditi za vaš rad. Svi ste vi osjetili potrebu, poziv i poriv da budete to što jeste, da budete na usluzi svim ljudima i hvala vam na tome. Želim vam i dalje dovoljno tolerancije i razumijevanja za sve pacijente-poručila je pročelnica M. Sirovica.

Ravnatelj Dinko Blažević istaknuo je kako u Općoj bolnici Virovitica danas radi 340 medicinskih sestara i tehničara te im čestitao njihov dan.

-Svi koji do sada nisu prepoznavali ovaj plemeniti poziv mogli su primijetiti koliko je zahtjevan, plemenit i poseban u posljednje tri pandemijske godine. Vjerujem kako su ova vremena djelomično iza nas, da se možemo koncentrirati na stvari koje smo planirali, ali su zbog pandemije morale biti stavljene u drugi plan. Ujedno, vjerujem da će svi oni koji su u zdravstvenom sustavu ili će se njemu uskoro priključiti i dalje savjesno i plemenito obavljati svoj posao – rekao je D. Blažević.

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo u OB Virovitica Lidija Knapić zahvalila je svima koji su se svojim predanim radom žrtvovali za pacijente i pokazali plemenitost ovog zvanja.

-Hvala svim sestrama i tehničarima koji su predanim radom i odvajanjem od osobnih života stekli mir i požrtvovnost za naše pacijente, pogotovo za one koji su bili koji su bili hospitalizirani za vrijeme korone, koji su bili odvojeni od svojih obitelji i kojima su u isto vrijeme bili i medicinska podrška, prijatelj i znak nade – rekla je M. Knapić i zahvalila svim liječnicima i zdravstvenim djelatnicima iz suradnih medicinskih ustanova, kao i ravnatelju na podršci i ohrabrenju.

Predsjednica HKMS Podružnice VPŽ Danica Husnjak Šalić čestitala je kolegama njihov dan i poželjela im uspjeh u radu i životu.

Dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ naglasio je važnost timskog rada u zdravstvu i zahvalio svim medicinskim sestrama i tehničarima što su oduvijek desna ruka liječnicima.

-Svakom dobrom liječniku je nezamjenjiva educirana i vješta medicinska sestra i medicinski tehničar, a u našoj ustanovi pridodajem im i pandan, naše „sanitarce“. Danas svima čestitam vaš dan i želim vam da cijeli profesionalni i životni vijek provedete što kvalitetnije i bolje – rekao je.

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu VPŽ Lahorka Weiss naglasila je kako su medicinske sestre i tehničari među prvim licima koje čovjek ugleda kada dođe na svijet i posljednje koje vidi kada s njega odlazi.

-To je emotivna nota koja utječe na sve vas i na vaše osobnosti i zato ne može svatko posvetiti svoj životni poziv pomaganju i empatičnosti drugima. Zahvaljujem vam za sve divne riječi koje ste ne samo profesionalno, već i emotivno uputili prema pacijentima. Kao ustanova često dobivamo zahvale i puno toga je upućeno sestrama i tehničarima koji igraju veliku ulogu u pomaganju pacijentima. Hvala vam i na borbi prilikom suzbijanje Covid-19 pandemije.

Pokazali ste da se možete prilagoditi novim situacijama i bili ste prvi na braniku sa svim medicinskim osobljem. Želim vam puno zdravlja, sreće i uspjeha u poslovnom i privatnom životu i zahvaljujem svakome od vas što ste posvetili život ovom plemenitom pozivu – istaknula je L. Weiss.

Domu zdravlja VPŽ danas radi oko 90 sestara, kako u patronaži, tako i u timovima obiteljske medicine, u dentalnoj medicini, zdravstvenoj njegi u kući i palijativnoj medicini. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Višnja Kajzer čestitala je svim kolegicama i kolegama njihov dan, zahvalila svima koji podupiru razvoj sestrinstva.

Poručila je iz iskustva: – Iako imam samo nekoliko mjeseci do mirovine, mogu reći kako sam jako sretna što sam ovo radila u životu i da mogu ponovno birati, opet bih bila isto – medicinska sestra – rekla je.

Čestitkama se pridružio i Ivan Kućan, ravnatelj Tehničke škole Virovitica u kojoj se više od 20 godina školuju nove generacije medicinskih djelatnika. Zahvalio im je na doprinosu koji daju društvu, kao i Upravi bolnice i svim sestrama na podršci jer su, kaže, nastavna baza za edukaciju novog kadra.

-U vrijeme pandemije mi smo kontinuirano radili i među rijetkim smo medicinskim školama u Hrvatskoj koja je uspjela odraditi praktični dio nastave u bolnici. Unatoč problemima i ograničenjima, u tom smo vremenu našli zajednički jezik, učenici su se testirali dva puta tjedno i tako su uspjeli velikim postotkom realizirati program praktične nastave.

Suradnja između bolnice i škole traje više od 20 godina i svaki put kad uđem u bolnicu i vidim naše učenike koji su danas ovdje zaposlenici, znam da smo postigli zajednički cilj. Hvala vam svima na podršci – rekao je I. Kućan uputivši čestitke.

Nemjerljiv doprinos sestrinstva u cijelom medicinskom sustavu naglasila je Ana Marija Šimunko, vršiteljica dužnosti glavne sestre službe kirurške djelatnosti u OB Virovitica i potpredsjednica podružnice Hrvatskog sindikata medicinskih sestara i tehničara.

-Doprinos sestrinstva u društvu je sigurno nemjerljiv je ono daje svoj doprinos u situacijama kada su ugroženi životi ljudi, kada je društvo u cjelini bilo ugroženo u pandemiji koja, na žalost, još uvijek traje. Sestre i tehničari su pacijentima 24 sata dnevno na raspolaganju, u ove dvoje godine i sami smo obolijevali te s pacijentima za vrijeme pandemije bili i na telefonskoj liniji u slobodno vrijeme. U novim situacijama pred nas su postavljeni novi izazovi u kojima se sami moramo snalaziti, improvizirati, ali ponajprije pacijenta staviti na prvo mjesto – istaknula je Ana Marija Šimunko. (www.icv.hr, mlo, foto: K. Toplak)