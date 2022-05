Danas ruševina – sutra ljepotica: Tim modelom VPŽ obnavljala je svoje kurije i dvorce, u Kapela Dvoru i Suhopolju, sad je na red došao Dvorac Janković u Cabuni

Virovitičko-podravski župan, Igor Andrović, uz svog zamjenika Marija Klementa, te ravnateljicu VIDRA-e Eminu Kovač i voditeljicu Odjela za provedbu programa i projekata u VIDRA-i Tajanu Bukovšak, obišao je radove na Dvorcu Janković u Cabuni, koji će u budućnosti biti Centar za kulturu zdravlja, te će nakon Kurije Janković u Kapela Dvoru i Dvorca Janković u Suhopolju, biti treći dvorac, kojeg je obnovom i prenamjenom, od propadanja spasila Virovitičko-podravska županije.

-Virovitičko-podravska županija je prije desetak godina, s dostupnošću EU fondova, krenula s trendom obnove dvoraca, kurija i perivoja na području Virovitičko-podravske županije plemićkih obitelji. Do sada smo obnovili Kuriju Janković u Kapela Dvoru, Dvorac grofa Jankovića u Suhopolju, dok je grad Virovitica obnovio Dvorac Pejačevića u Virovitici. Ovo će biti četvrti dvorac na području Virovitičko-podravske županije koji se obnavlja, treći u vlasništvu VPŽ. Sredstva su dobivena kroz Razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem. Vrijednost projekta je 56 milijuna kuna i sama provedba traje 3 godine, od lipnja 2020. do lipnja 2023. Vjerujemo kako ćemo još jednim obnovljenim dvorcem proširiti našu plemićku rutu koja je već poznata na području naše županije. Ovaj centar će u budućnosti posjetiteljima ponuditi objedinjenu priču, multimedijalni edukativni sadržaj gdje će se moći vidjeti kako je to živio grof Janković u svoje doba. Bit će ovdje tematske cjeline – kruh, voda, vino, šampanjac, konji i šuma. Isto tako moći će se vidjeti kako su se igrali naši stari u to vrijeme, kako je to radio grof Janković. Bit će to jedna zanimljiva priča vezana za kulturnu baštinu naše županije – kazao je župan Andrović.

Trenutno, Dvorac Janković u Cabuni je u jako lošem stanju.

-Ovaj dvorac je možda u najgorem stanju od svih dvoraca i kurija koje smo obnovili na području naše županije. Vjerujem da će radovi biti gotovi u lipnju 2023. kako je i predviđeno, tako da je ovo još jedan primjer koliko mi u županiji brinemo i o kulturnoj, ali i o prirodnoj baštini – naglasio je župan.

Planira li se u budućnosti još nešto obnoviti od kulturne baštine.

-Kada govorimo o kulturnoj baštini, većinu tih objekata, uzimajući u obzir i ovaj dvorac u Cabuni, će biti obnovljena. Ono što nam je još ostalo, što je isto tako hvale vrijedno, je Ružica grad u Orahovici koji je u državnom vlasništvu. Pokušavamo naći sredstva kako bi napravili projektnu dokumentaciju da se sačuva taj objekt i da bude u najmanju ruku onakav kakav je sada, tako da i on bude još jedna obnovljene kulturne baštine Virovitičko-podravske županije – zaključio je župan Andrović.

Tajana Bukovšak, voditeljica Odjela za provedbu programa i projekata u VIDRA-i je govorila o samom projektu.

-Virovitičko-podravska županija izvodi radove na rekonstrukciji dvorca i na samom opremanju dvorca, multimedijom i ostalim namještajem, dok općina Suhopolje izvodi radove na rekonstrukciji pristupne ceste do Dvorca Janković. U ovom multimedijalnom centru za posjetitelje, odnosno Centru za kulturu zdravlja, nalazit će se sadržaji prvenstveno za najmlađe, gdje će oni moći naučiti i obnoviti svoje znanje o tome kako su se igrali naši stari i što su radili grofovi. Isto tako, u samom prizemlju građevine će biti postav sa 6 tema: voda, kruh, vino, šampanjac, šuma i konji, gdje se prvenstveno baziramo na lipicance. Taj će se postav opremiti sadržajima gdje će multimedijalno i interaktivno i stariji uzrasti moći naučiti o tome što su radili grofovi Janković i kako je to sve funkcioniralo u njihovo doba – rekla je Tajana Bukovšak.

