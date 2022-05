DONJA MOTIČINA Rebalansom proračun povećan za 1,6 milijuna kuna 

Vijećnici općine Donja Motičina održali su 7. sjednicu koja je bila usmjerena na dvije glavne točke, a to su prijedlog realizacije te rebalans općinskog proračuna za 2021. godinu. Nakon podnesenih izvješća o poslovanju i realizaciju proračuna po stavkama, načelnik Željko Kovačević izrazio je zadovoljstvo poslovanjem i izvršenjem proračuna.

– U prošloj godini bilo je planirano 8.366.000 kuna, a ostvareno je 6.955,000 kuna. Razlika od plana proizašla je činjenica kako je kanalizacija bila predviđena u prošloj godini, a krenula je u ovoj i mogu reći hvala Bogu da je započela aglomeracija i dinamika je puno veća pa će u ovoj godini to biti isplaćeno, a isto tako dio te razlike su i sredstva koja su bila predviđena za mjesto Seona za izgradnju novog mosta stradalog u poplavi i to će biti riješeno u ovoj godini, odnosno već je u realizaciji.

Ono što je jako bitno u ovoj priči je svakako investicija od milijun kuna u novu zgradu NK Motičina i kada se sve zbroji to je ta razlika koja se pojavila u planu i ostvarenju. Jako sam zadovoljan poslovanjem u prošloj godini, vidimo da je izvorni proračun općine bio najveći do sada na oko 2.8 milijuna što je za nas jako puno jer kada usporedimo da smo krenuli s manje od milijun kuna i evo danas došli do gotovo 3 milijuna, a posebno sam zadovoljan što smo ostvarili se zacrtani prije svega prema našim vrijednim udrugama – rekao je načelnik Kovačević te dodao i analizu rebalansa proračuna za koji je naglasio kako je u plusu.

– Do sada je Proračun bio planiran na 9, 8 milijuna kuna, a sada je poslije rebalansa na 11,4 milijuna kuna što govori da imamo povećanje od 1,6 milijuna kuna. Najveća stavka u ovoj promjeni je projekt Zaželi sa 1.5 milijuna kuna gdje smo već i prijavili na natječaj i preko ovog projekta želimo zaposliti 30 žena. Isto tako povećali smo iznos za javnu rasvjetu koja će biti izgrađena nakon što prođe izgradnja kanalizacije, a u rebalans je ušao i kružni tok koji želimo na ulazu u mjesto, a dio sredstava rezerviran je za uređenje kuhinje u našem vatrogasnom domu. Proračun je stabilan, dobro se puni i ja vjerujem kako ćemo i u ovoj godini sve što smo si zacrtali i ostvariti– zaključio je Kovačević.

Do završetka sjednice potvrđeno je Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2021. godine, prihvaćeni prijedlozi odluke o, izboru fizičke ili pravne osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti deratizacije i dezinsekcije, izgledu i sadržaju službene iskaznice i izgledu službene odore komunalnog redara Općine, uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Potvrđeno je i Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2021. godinu te Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području općine.

(www.icv.hr, vg)