FOTO Papuk izdržao pritisak Suhopolja i s dva igrača manje izborio plasman u finale Županijskog nogometnog kupa

Gledala se danas još jedna vrlo dobra utakmica u režiji dvije odlične momčadi. Oslabljeni suhopoljski ‘grofovi’ dočekali su danas u polufinalu Županijskog nogometnog kupa hrvatskog trećeligaša Papuk, momčad koja je uvjerljivo najbolje pozicionirani klub županije. Spudić danas nije mogao računati na kapetana Egrija, Buzuka, Kirina i Klemena, izostao je i najbolji topnik ‘žuto-zelenih’ Eric Augusto Akassou, dok s druge strane Tir nije imao takvih problema.

Koliko je ova utakmica važna vidjeli smo tijekom prvih 45 minuta. Prvu šansu, koju je iz peterca očistio Čubelić, Papuk je ‘složio’ u 17. minuti, a bila je to jedna od rijetkih prilika u prvom poluvremenu. Gosti su dugim loptama u vrhu napada tražili brzonogog Čavića, dok su ‘grofovi’ kombinatorikom, koju su i ovog puta predvodili raspoloženi Pelko i Čubelić, pokušavali ugroziti vratara Mahačeka.

Dočekao je Čavić svoju šansu na nešto širem prostoru u 24. minuti kada se oslobodio čuvara i lijepo pogodio iza leđa Vlainića, no prednost Papuka nije trajala dugo. Presečan je pet minuta kasnije dosudio kazneni udarac za ‘grofove’, a siguran realizator bio je Marko Sertić. Mogao je Sertić do odlaska na predah u potpunosti preokrenuti utakmicu, ali je Mahaček njegov udarac glavom nakon prekida maestralo ‘izvukao’ s linije. Ako izuzmemo golove, bila je to i najbolja šansa na utakmici, pokušao je do poluvremena i Čubelić koji je loptu poslao pored gola, Čavićevu dobru priliku još je bolje ukrotio Vlainić, a golman domaćeg sastava ukrotio je još nekoliko prilika Papukovaca koji u tim trenucima nisu uspjeli doći do drugog pogotka.

Aktivni su kod gostiju u današnjem susretu bili i Vratković, Jusup te Zdelar, a upravo je potonji igrač zaslužan za novo vodstvo Papuka. Nakon jedne izigrane akcije ostao je sam na rubu šesnaesterca te preciznim udarcem šalje loptu kroz noge Vlainiću za veliko slavlje na gostujućoj klupi. I tek što su došli do prednost momčad Saše Tira ostala je s igračem manje. Prvo je isključen Podboj u 64. minuti, nakon njega na hlađenje je poslan i Vratković, a sve to, možemo slobodno reći, potpuno bespotrebno jer, da nije bilo prigovora na suđenje Presečana, nebi došlo niti do isključenja.

Poslao je Spudić u posljednjih 20 minuta sve raspoložive snage u napad, pritisak je rastao, no Mahaček je do kraja ostao nesavladiv. Gosti su tako nakon 90+ minuta igre imali razlog više za slavlje te zasluženo mogu proslaviti prolaz u finale Kupa.

– Čestitam Suhopolju na odličnoj igri i moram reći da su nas zbilja jako namučili. U ovakvim utakmicama nema favorita, mogla je utakmica otići i na jednu i na drugu stranu, ali drago mi je zbog moje kompletne momčadi koja je dala svoj maksimum i koji su ostavili srce na terenu. Prije nego sam preuzeo klupu Papuka rekao sam da mi je cilj sedmo mjesto u ligi i finale Kupa tako da mi je izuzetno drago što smo uspjeli ostvariti oba cilja- zadovoljan je nakon utakmice bio trener Papuka Saša Tir.

Razumljivo, kod Samuela Spudića vladalo je nezadovoljstvo, no svakako može biti zadovoljan prikazanom igrom.

– Igrom sam zadovoljan koliko toliko, no ono što me ljuti je zadnjih 15-tak minuta igre kada smo jednostavno morali iskoristiti dva igrača više. Odigrali smo jedan čvrsti susret, pravu mušku utakmicu, drugi gol nam se nije smio dogoditi, tako da ostaje žal što nismo uspjeli bolje reagirati u nekim situacijama i iznenaditi Papuk koji je bio favorit u ovoj utakmici- ukratko je prokomentirao Spudić.

Papuku se u finalu pridružila Virovitica koja je slavila s minimalnih 1:0 na gostovanju u Pitomači, tako da nas uskoro očekuje novi trećeligaški derbi.

