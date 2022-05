Još jedan pehar u vitrinama košarkašica ŽKK Virovitice: Djevojke do 11 godina starosti treće na Regiji Sjever

U utakmici za treće mjesto Prvenstva Regije Sjever za djevojke do 11 godina starosti košarkašice ŽKK Virovitice uvjerljivom su igrom i pobjedom protiv vršnjakinja iz Varaždina osvojile još jedan pehar u najuspješnijoj sezoni kluba iz Virovitice.

Utakmica je odigrana u Virju i pred tribinama prepunih navijača iz Virovitice djevojčice su odigrale najbolju utakmicu u sezoni i do poluvremena odlučile pitanje pobjednika. Nakon poluvremena je već bilo dvadesetak koševa razlike, pa su do kraja djevojčice rutinirano utakmicu privele kraju i veliko slavlje za osvojen prvi pehar moglo je započeti.

Treba napomenuti da će ovo zasigurno biti najuspješnija sezona u povijesti kluba jer su do sada osvojena već četiri pehara. Djevojke do 13 godina starosti prvakinje su Regije i sedme u Hrvatskoj, djevojke do 15 godina starosti druge, a djevojke do 11 i 17 godina starosti treće na Regiji. Još je preostalo natjecanje za djevojčice do devet godina starosti.

Regija Sjever okuplja košarkaške klubove iz pet županija sjeverozapadne Hrvatske, a ŽKK Virovitica jedini je klub koji je uspio ostvariti takav uspjeh te se pozicionirao kao jedno od najznačajnijih središta ženske košarke u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

ŽKK Virovitica – ŽKK Vindi Varaždin 26:15

ŽKK Virovitica: Katarina Kanjka, Mia Milković, Tea Pospišil, Lavinia Subota, Klara Švarbić, Ana Lesić, Lena Knežević, Tesa Slanac, Anja Zorić, Olja Radulović, Viktorija Maljak i Tena Derežić.

