KINO SLATINA Ovog vikenda na rasporedu tri projekcije: “Loši momci”, “Doktor Strange u Multiverzumu Ludila” i “Potpaljivačica”

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

LOŠI MOMCI – SINK

-animirani

Petak, 13.05. u 18:00

Subota, 14.05. u 18:00

Nedjelja, 15.05. u 18:00

Šašava ekipa životinja odmetnika ima svoju do sad najizazovniju misiju – postati dobri građani. Nikada nije postojala petorka tako neslavna poput loših momaka. Elegantni džeparoš gosp. Vuk, iskusni obijač sefova gosp. Zmija, majstor prerušavanja gosp. Morski pas, snažan i kratkog fitilja gosp. Pirana i gđica. Tarantula, hackerica britkog jezika koji zovu “Webs”. Nakon godina pljačkanja i haranja najtraženiji kriminalci svijeta su ulovljeni; u zatvoru, u zamjenu za njihovu slobodu Mr. Wolf obećaje da će Loši momci postati dobri, no ovo obećanje on ne namjerava ispuniti. Pod mentorstvom arogantnog, ali jako slatkog zamorca Profesora Marmelata, Loši momci kreću u misiju uvjeriti svijet da su sada uzorni građani, a ne kriminalci. Usred te misije Mr. Wolf počinje sumnjati da ako bude dobar, možda će se ostvariti njegova najveća želja – biti prihvaćen. Kada novi zlikovac dođe u njihov grad hoće li Mr. Wolf moći uvjeriti ostatak ekipe da postanu The Good Guys? Ova akcijska komedija bazirana je New York Times bestseleru. Riječ je o istoimenoj seriji knjiga Loši momci (Bad Guys) Aarona Blabeya, a režiju potpisuje Pierre Perifel. Perifelu je ovo režijski debi u dugometražnom filmu, a njegovo nam ime zvuči poznato zbog rada na filmu Kung Fu Panda (2008).

Cijena ulaznice: 20 kuna

DOKTOR STRANGE U MULTIVERZUMU LUDILA

-SF, avantura

Petak, 13.05. u 20:00

Subota, 14.05. u 20:00

Nedjelja, 15.05. u 20:00

Priča o neurokirurgu svjetskog glasa dr. Stephenu Strangeu dobila je svoj samostalni nastavak. Doktor Strange otključava Multiverzum i pomiče njegove granice dalje nego ikad prije. Putovanjem u nepoznato, uz pomoć mističnih saveznika, prolazi kroz zapanjujuće i opasne alternativne realnosti Multiverzuma kako bi se suprotstavio misterioznom novom protivniku.

Cijena ulaznice: 25 kuna

POTPALJIVAČICA

-triler

Petak, 13.05. u 20:30

Subota, 14.05. u 20:30

Nedjelja, 15.05. u 20:30

Uskoro stiže prava filmska poslastica za sve ljubitelje Zaca Efrona i trilerskog žanra. Potpaljivačica (Firestarter) nova je adaptacija filmskog trilera snimljenog prema romanu Stephena Kinga. Film je režirao Keith Thomas, dok su scenarij i glazbu radili Scott Teems i John Carpenter, poznati po doprinosu u filmskoj franšizi Halloween (Noć vještica), također za scenarij i glazbu. Ovaj film je projekt produkcijske tvrtke Blumhouse s Jasonom Blumom kao izvršnim producentom (Halloween, The Invisible Man). U filmu sudjeluje i dobitnik Oscara, Akiva Goldsman (I Am Legend, Constantine) za Weed Road Pictures. Djevojka s izvanrednim pirokinetičkim moćima pokušava zaštititi sebe i svoju obitelj od zlokobnih sila koje je žele zarobiti i kontrolirati. Više od desetljeća roditelji Andy (Zac Efron; Ekstremno opaki, šokantno zao i podli; Najveći šoumen) i Vicky (Sydney Lemmon; Strah od hodajućih mrtvaca, Sukcesija) su u bijegu te očajnički skrivaju svoju kćer Charlie (Ryan Kiera Armstrong; American Horror Story: Double Feature, The Tomorrow War) od korumpirane savezne agencije koja želi iskoristiti Charlijeve posebne moći za izradu moćnog oružja za masovno uništenje. Charlievu moć pokreću ljutnja i bol, a njen otac Andy joj pomaže naučiti kontrolirati istu. Međutim, po navršavanju 11 godina Charlie se sve teže nosi s kontroliranjem moći vatre. Nakon jednog incidenta, obitelj i njihova tajna lokacija se razotkrivaju. Tajanstveni operativac (Michael Greyeyes; Divlji Indijanac, Rutherford Falls) dobiva zadatak uloviti obitelj i Charlie. Charlie ima druge planove. U filmu također glume Kurtwood Smith (Amityville: Buđenje, Hitchcock), John Beasley (The Purge: Anarchy, The Sum of All Fears) i Gloria Reuben (Lincoln, Mr. Robot).

Cijena ulaznice: 25 kuna

(POU Slatina)