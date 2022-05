Košarkašica ŽKK Virovitice Marta Leda Kalaš najbolja igračica ALL STAR utakmice

U Čakovcu je odigrana ALL STAR utakmica za djevojke do 15 godina starosti u kojoj su se sastali prvak Regije Sjever Radost iz Čakovca i Selekcija lige koju je vodio trener Virovitičanki Robert Fritz. Utakmica je završila pobjedom Selekcije Z-15, a za najbolju igračicu ovogodišnjeg ALL STAR-a proglašena je košarkašica ŽKK Virovitice Marta Leda Kalaš.

Za ekipu Selekcije lige Z-15 odlično su odigrale i Martina Sabo koja je postigla 11 koševa, Lana Ojurović uz 6 postignutih koševa i Nika Pavelić uz nekoliko uspješnih skokova. Treba napomenuti i da je Lana Ojurović nakon dvije pobjede stigla u finale u izvođenja trica.

(www.icv.hr)