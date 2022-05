Prije odigravanja ALL STAR utakmice za djevojke do 15 godina starosti predsjednik Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije Zdravko Rupnik uručio je košarkašicama ŽKK Virovitice pehar za osvojeno drugo mjesto u sezoni 2012/22. Djevojke su odigrale svoju najbolju sezonu do sada i malo im je nedostajalo da se okite titulom prvaka Regije Sjever.

(www.icv.hr)