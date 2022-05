Ljubo Kerekeš i ‘ekipa’ oduševili Čačinčane: U Domu kulture održana predstava Kerekesh teatra “Skupština”

Već dugo Čačinčani nisu mogli uživati u vrhunskim kazališnim izvedbama, a pokazalo se koliko to vole, cijene i poštuju. Naime, u organizaciji Turističke zajednice uz potporu Općine u Domu kulture održana je kazališna predstava “Skupština” Kerekesh teatra.

Vrhunske izvedbe velikana hrvatskog glumišta Ljubomira Kerekeša te glumaca Mije Pavelka, Draška Zidara i Marije Krpan oduševile su Čačinčane. Bilo je salvi smijeha, pljeska, neki su čak brisali i suze od smijeha, a puno govori i činjenica da je publika na kraju predstave glumački ansambl nekoliko puta vraćala na pozornicu.

– Nakon dugo vremena naša Turistička zajednica uspjela je organizirati i dovesti vrhunsku predstavu u naš kraj. Vjerujem da su naši sumještani i svi oni koji su došli uživali. To je nešto što nam u današnje vrijeme baš treba, opuštanje i puno smijeha. Ovo je ujedno i svojevrsni uvod u Dan općine u lipnju, za koji pripremamo niz sadržaja za sve generacije i siguran sam da je ova predstava najbolja najava toga – rekao je načelnik općine Alen Jurenac.

Ljubomir Kerekeš sinonim je za vrhunski filmski i kazališni humor, nebrojeno puta sa svojim kolegama izveo je ovu odličnu predstavu te naglasio kako je upravo igranje u malim mjestima pravi pokazatelj vrijednosti samog komada i glumca koji u njemu igra.

– Bilo nam je uistinu lijepo. Vjerujem da se zajedno s nama i publika odlično provela i da nema razloga da se ubrzo opet ne podružimo. Ne daj Bože više ovakvih dugih pauza. Ova priča je zapravo genijalna. Meni je uvijek drago, a Kerekesh teatar to u potpunostii podržava, da predstave dolaze u manje sredine koje s kazalištem imaju vrlo malo kontakta. To nas iznimno veseli jer je upravo u takvim mjestima poseban izazov odigrati predstavu, tu se dokažeš koliko vrijediš kao glumac i ono što igraš. Sretan sam što smo nakon te nesretne korone ponovno na daskama, što napokon možemo igrati pred punim gledalištem. Mi smo se kao teatar u tom razdoblju korone svakako snalazili, imali smo i virtualne predstave, ali izaći pred publiku, to je naša duševna hrana. Hvala Čačincima na izvrsnom domaćinstvu i ljudima na podršci, vidimo se ubrzo ponovno – zaključio je Ljubomir Kerekeš.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)