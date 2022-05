Mateju i Ivana spojila je ljubav prema vožnji na dva kotača

– Mi smo biciklisti već dugi niz godina i članovi smo biciklističkog kluba BOR. I tako jednostavno ta ljubav prema prirodi, prema biciklima i aktivnom životu nas je spojila i shvatili smo da smo zapravo srodne duše, kaže Mateja.

Mateja je ravnateljica Razvojne agencije u Grubišnom Polju dok suprug Ivan kao privatni poduzetnik izrađuje web stranice te osmišljava cikloturističke projekte.

– Organiziramo utrke, organiziramo događaje i ne samo to – radimo i na konkretnim cikloturističkim projektima u županij. Što god da je potrebno iz tog područja, mi smo stručne osobe koje će to odraditi – od trasiranja staza do smišljanja novih ruta, organizacije biciklijada, edukacija i slično, dodaje Ivan za HRT.

“Put šarana Outdoor weekend”

Jedan takav dvodnevni događaj održan je proteklog vikenda na virovitičkim ribnjacima, a riječ je o petoj biciklističkoj utrci “Put šarana Outdoor weekend”. Utrka je okupila stotinjak natjecatelja raznih dobnih skupina dok su u nedjelju organizirane obiteljske aktivnosti poput vožnje kanuom, šetnje planinarskim stazama ili rekreativnog vježbanja.

Biciklistička staza ide oko virovitičkih ribnjaka i 11 kilometara ja dugačka. Ove je godine održana desti put i prerasla je u cjelovikendni događaj na koji dolaze natjecatelji iz raznih dijelova Hrvatske, ali i susjednih zemalja.

– Što reći o Mateji i Ivanu osim da oni našu ponudu jako dobro poznaju. Mateja i Ivan su naši cikloturistički vodiči i turistički vodiči od nedavno. Neupitno je to da oni našu županiju poznaju jako dobro, a bili su i naši strateški partneri na razvoju cikloturističke ponude, kaže direktorica Turističke zajednice Virovitičko-podravske Martina Jakelić.

A ona je za cikloturiste itekako bogata, uz Plemičku rutu na kojoj mogu otkrivati obnovljene dvorce i kurije, na više od tisuću kilometara obilježenih biciklističkih staza mogu uživati u prirodnim ljepotama.

– Na jednom mjestu imamo čak dva UNESCO zaštićena područja tako da možete u jednom danu proći oba. Imamo raznolikost u županiji – s jedne strane imamo Bilogoru, imamo nizinu i onda imamo Dravu, a na kraju županije imamo i Papuk tako da možete na jako malom području jako puno toga vidjeti i doživjeti, napominje Ivan.

(hrt.hr)