Mlada hrvatska spisateljica iz Rijeke Martina Frka Milotić predstavila Orahovčanima svoje prve dvije knjige: Martina je novinarka, pripovjedačica, književnica, ali prije svega majka

Prvi sadržaj ovogodišnjeg 54. Orahovačkog proljeća bio je pun pogodak, događaj koji sa sigurnošću možemo reći da je prava šteta što ga nije posjetio veći broj ljudi. Naime, Gradska knjižnica Orahovica organizirala je susret s mladom hrvatskom spisateljicom iz Rijeke Martinom Frka Milotić.

Martina je novinarka, pripovjedačica, književnica, ali prije svega majka. Orahovčanima je predstavila svoje prve dvije knjige, mega popularnu ”Mala Kme osvaja svijet” i ”Pripovjedačica”. Posebna je priča ta mala Kme, knjiga koja prikazuje svačiji život, svatko se u njoj može prepoznati, a opet je toliko jedinstven baš za tu jednu Martininu obitelj.

– Sve je krenulo putem mog bloga koji već neko vrijeme pišem o običnom obiteljskom životu i kada sam odnijela nakladničkoj kući svoju prvu knjigu ”Pripovjedačica” rekli su da ovo s bloga prvo mora i tako je mala Kme postala moja prva knjiga. Nadnaslov knjige je Majčinstvo bez filtera, tako sam odlučila to nazvati jer je pravo majčinstvo doista bez filtera, puno problema, puno one druge strane i tome treba pričati, a definitivno o tome malo pričamo. Možda bi ova knjiga mogla biti vodič kroz život ili spašavanje zdravog razuma majki kroz prvu godinu do dvije života djeteta, zapravo željela sam prikazati stvarni život i drago mi je da to prepoznato i da su ljudi prihvatili ovu knjigu i prate moj blog jer je ljudima doista potrebno malo stvarnog svijeta, ali iako je možda ovaj moj uradak humorističan, zapravo i je, ali je tema vrlo ozbiljna i o njoj treba puno pričati– rekla je Martina te najavila da bi mala Kme mogla dobiti i nastavak.

– Niti ova prva knjiga nije nastala ciljano nego spontano kao jedan moj ispušni ventil pa zato vjerujem kako će i druga biti baš tako, spontana. Blog pišem i dalje, djeca rastu i stvari se mijenjaju, mala Kme odnosno moja Gita sada ima 5 godina, a Cicahu odnosno sin Bartol 5 i to je sada potpuno drugi svijet koji zahtjeva novu priču, naravno našu životnu, a hoće li prerasti u novu knjigu, vidjet ćemo – nastavlja Martina koja je u nastavku predstavila svoj udrugu knjigu, potpuno suprotnu od prve, nešto drugačije, za Hrvatsku poželjno i što naša Domovina nažalost nema. Riječ je o romanu ”pripovjedačica” koja u sebi, iako je radnja fiktivna, nosi čvrste povijesne elemente o starim Slavenima s otoka Krka.

– Obično ljudi ne vole da autori skaču iz žanra u žanr, ali evo ja nisam samo mama nego rekla bih jedna miješana salata, volim svašta pa tako i povijesne teme, mitove i legende i tako sam jedan dan došla u knjižnicu tražeći knjigu ili slikovnicu koje se bave mitovima il legendama našeg kraja, i knjižničarka mi je rekla da to ne postoji što je mene frapiralo. Mislim da to zaista nije u redu i zato sam krenula pisati ovu knjigu. To je zapravo roman fiktivnog sadržaja, ali sa stvarnim likovima iz slavenske antike. Malo je problem u sve bio to što Slaveni nisu baš bili vični zapisivanjem svojih događaja i sve što je preživjelo je preživjelo predajom pa se puno se toga izgubilo. Tako se sve pretvorilo u priče i predaje koje sam ja iskoristila kako bih napisala ovu knjigu i danas sam sretna što sam eto utisnula jedan mali dio povijesti moga kraja i nadam se da će se ljudima svidjeti– rekla je Martina koja je na kraju ispraćena velikim pljeskom, a nazočnima je najavila i kako piše i dalje te jedva čeka novi susret s novi zanimljivim temama ili nastavkom već započetih.

