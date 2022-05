MUDROTURA Legendarnim Tomosima ljubitelji motora Vojislav Savić i Branislav Platiša stižu u Viroviticu

S dolaskom lijepog vremena i dolaskom proljeća motociklisti i mopedisti polako izlaze iz svog “zimskog sna” pa su tako strastveni ljubitelji motora Vojislav Savić i Branislav Platiša, inače strastveni ljubitelji motora i glavni akteri serijala “Mudrolije o motorima”, koji na jedan zabavan, ali i poučan način na YouTubeu “mudruju” o motorima, a povodom jubilarne stote emisije odlučili iz Srbije krenuti legendarnim Tomosima put država bivše Jugoslavije i sve to su nazvali “Mudrotura” pa na tom putu 10. svibnja prolaze i kroz Virovitičko-podravsku županiju gdje će ih na ulazu u Suhopolje doćekati članovi Oldtimer kluba Virovitica čiji članovi posjeduju dosta spomenutih Tomosa.

Dvojac iz Srbije će odmoriti u Virovitici i to u Chocolate caffeu gdje će Virovitičani moći kupiti i majicu s kojom pomažete pri putu ovim hrabrim momcima. Svoj put nastavljaju put Slovenije gdje se Tomos i proizvodio tijekom druge polovice 20. stoljeća. Bit će to za spomenute mopede dug i naporan put no sve će to u stopu pratiti i još jedna legenda koju rijetko viđamo na ovim prostorima, “Fićo kombi” koji vozi svu logistiku.

Poželjet ćemo im sreću i ugodan i siguran put na ovim legendama. Treba još spomenuti, a vezano za ovu temu da će se upravo u Virovitici 29. svibnja na prostoru bivše vojarne održati prvi međunarodni susret Tomosa u organizaciji Oldtimer kluba Virovitica. Svi su koji vole i voze ove legendarne dvotaktaše dobrodošli.

U nastavku pogledajte kojom sve relacijom idu legendarnim Tomosima povodom “Mudroture”…

Ponedeljak, 9.05. Beograd – Novi Sad – Sombor

Utorak, 10.05. Sombor – Virovitica – Koprivnica

Srijeda, 11.05. Koprivnica – Varaždin – Ljubljana

Četvrtak, 12.05. Ljubljana – Bled – Kranjska Gora

Petak, 13.05. Kranjska Gora – Mangart – Bovec

Subota, 14.05. Bovec – Sezana – Kopar

Nedjelja, 15.05. Kopar – Rijeka

Ponedjeljak , 16.05. Rijeka – Brinje – Bihać

Utorak, 17.05. Bihać – Mrkonjić Grad

Srijeda, 18.05. Mrkonjić grad – Zenica – Sarajevo

Četvrtak, 19.05. Sarajevo – Jahorina – Sarajevo

Petak, 20.05. Sarajevo – Goražde – Mokra Gora

Subota, 21.05. Mokra Gora – Čačak – Beograd

Nedjelja, 22.05. Beograd “The 2022 Distinguished Gentleman’s Ride”

