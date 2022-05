Na meti vandala: Virovitičkim Brlićima uništavaju fasadu, u PŠ Taborište režu ogradu i trgaju cvijeće

Za učiteljice i čistačicu u PŠ Taborište, koja djeluje u okviru matične škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici, svaki dolazak na nastavu nakon vikenda u znaku je brige. Što će ih ovaj put dočekati? Razbacani ostatci hrane po dvorištu i igralištu? Limenke i boce od alkohola na stepenicama? Hoće li ijedan cvijet koji su u petak posadili ostati u cvjetnjaku ili će ga naći na krovu obližnjeg Doma?

Nije to sve – mladi „umjetnici“ preko vikenda dozvole si različite izričaje na fasadi, a sportski duh „njeguju“ napucavanjem lopte u zidove.

-Situacija nije sjajna, no, nažalost, tako je već dugi niz godina. Što god mi pokrenuli kako bismo štetu smanjili, oni nađu način da naprave po svom. Nismo nikad nikoga uhvatili na djelu pa je jako teško upirati prstom i reći: ovo je krivac! Policija je upoznata sa svime, ali ne mogu dežurati 24 sata dnevno – tužno i zabrinuto kaže nastavnica Nataša Kirin koja ističe kako vandalizmu ne mogu stati na kraj.

Princip je zasad: šteta je javna. Krivca, dakle nema, a plaćaju svi, odnosno, lokalna zajednica iz svojih poreza.

Područna škola Taborište je nova škola, no u 13 godina već je svašta prošla. Morali su sanirati fasadu i postaviti ograde oko igrališta. Lokotom su zaključali ogradu. Nije puno pomoglo.

-Ograda nakon nekog vremena nije imala neku funkciju jer su lokoti kojom smo ju zaključavali bili obijeni. Imamo zaštitnu ogradu oko igrališta, koja je od žice. Presjekli su je na nekoliko mjesta i napravili rupe te se kroz njih provlačili. Strahujemo i da će se netko ozlijediti tako. Probali smo sve, no apeli ne donose rezultata – kaže učiteljica.

Školski prostor i dalje je okupljalište djece i mladih nakon nastave. Često ju zamijene za lokaciju za divljanje ili za šetnju kućnih ljubimaca. Za potonje nije naodmet ponoviti lekciju iz hrvatskog, vezano uz imenice i glagole – u vrećicu za otpad dobro je pokupiti fekalije kućnih ljubimaca! Pogotovo ako ostanu na igralištu na kojem će đaci već u ponedjeljak vježbati nogomet.

Prolazimo dvorištem, a učiteljica nam pokazuje pogrdne simbole i crteže koje su vandali prošlog vikenda napravili kamenom na fasadi. Iz jedne rupe viri materijal, posude s cvijećem su prazne.

-Kome cvijeće smeta? – pita se učiteljica Nataša koja ističe kako se sav novac koji se ulaže u saniranje šteta može bolje iskoristiti.

Svi su svjesni kako su škole itekako racionalne u raspolaganju (skromnim) sredstvima kojima raspolažu i da je i svaka kuna koja se mora utrošiti na popravljanje štete ista ta kuna koja je mogla biti dio novog ravnala, bilježnice, papira ili ukrasne biljke na prozoru škole.

– Škola je zajednička ustanova i trebalo bi joj pomoći, a ne odmagati na ovaj način. Svi mi koji dolazimo u školu želimo da nam ovdje bude lijepo i ugodno, da škola ostane odgojno-obrazovna ustanova, a ne da se bavimo kaznama i štetama – poručuje učiteljica.

RUŽNO LICE ZAJEDNICE

Slaže se i Ivica Tomljanović, ravnatelj matične OŠ Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici. On pak kategorički ističe kako je, što se njega tiče, vrijeme upozoravanja na ovakve situacije – prošlo.

Šest godina, kaže, apelira ne samo na vandale da pronađu korisniji način za „kreativno izražavanje“ i „višak energije“, već i na lokalnu zajednicu koja bi trebala burnije reagirati na svako oštećenje. Sad ne upozorava, samo prijavljuje policiji svaki novi slučaj i čeka kad će se zajednica “probuditi”.

-Smatram da je škola i sve vezano uz nju naše javno dobro, dobro koje mi financiramo i održavamo. U ovih šest godina pokrenuli smo niz preventivnih akcija, od toga da surađujemo s vanjskim institucijama u smislu odgoja naših učenika, za očuvanje imovine i okoliša. Nedavno smo imali i provedbu projekta „Zdrav za 5“, čistili smo ulice od škole do kuće.

A onda se dogodi novi crtež, poruka na zidu, po tko zna koji put. Ako ovo ne ljuti zajednicu i zajednica ne misli reagirati, ako nije nikome u interesu, da štete prestanu, onda ćemo zajedno žmiriti i pristati na to da je slika oštećene škole slika cijele zajednice koja ovu javnu ustanovu i javni prostor koristi -ogorčeno kaže ravnatelj Tomljanović.

U ŠEST GODINA 70 TISUĆA KUNA ŠTETA

Prije par tjedana vandali su ispisali neprimjerene poruke na fasadi škole, po tko zna koji put. Za vikend osvanuli su novi natpisi.

Da iznosi nisu mali, svjedoče brojke koje kažu kako u posljednjih šest godina škola bilježi oko 70.000 kuna različitih šteta – za uništene koševe, stolariju, igrala, oštećenu fasadu, pa i spomenik prijateljstva prije ulaza u školu.

-Svaki slučaj prijavljujemo policiji i s njima izvrsno surađujemo. Tako će biti i dalje. Što se same štete tiče, dio uspijemo namiriti putem osiguravajućeg društva, a dio štete pokušavamo sanirati sami. Dio vandala koje otkrijemo imaju zadatak sami očistiti boju s fasade, no neke boje u spreju se nikad ne uspiju skinuti. Cijeli zid tada još ružnije izgleda – upozorava ravnatelj.

Kaže kako je ogorčen i zbog toga što je u posljednjih šest godina morao odbiti ulaganja u puno korisnije stvari za školu, a što su tražili i sami roditelji. Novac je otišao na saniranje štete. Na upit što je s najavljenim postavljanjem kamera oko škole, ravnatelj kaže kako su sredstva za to osigurana. No to je još jedan trošak za školu i osnivača, Grad Viroviticu.

– I to je novac koji se mogao pametnije i potrebitije potrošiti. U slučaju kamera, surađivat ćemo s MUP-om, ali i tvrtkom koja ima ovlaštenja za videonadzor, što opet gomila troškove. Napominjem kako smo mi odgojno-obrazovna, a ne kazneno-odgojna ustanova. Trebaju li nam ograde poput kaveza oko škole i kamere? Želimo li takvu sliku naših škola? – pita ravnatelj I. Tomljanović. (www.icv.hr, mlo)