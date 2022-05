Na torti korisnice Doma za starije osobe Baturina Nevenke Jelić zasjalo je sto svjećica: Dobrom zabavom uplovila u drugo stoljeće svog života

Prije nešto više od godinu dana posjetili smo Dom za starije osobe Baturina u kojem svoje dane provodi Nevenka Jelić i koja je tog 8. svibnja proslavila 99. rođendan, uz obećanje da ćemo ju posjetiti i kada na torti zasja sto svjećica. To obećanje danas smo i ispunili, ali nismo samo mi bili ondje. Vidno raspoloženoj Nevenki, koja nas je i danas dočekala u elegantnom izdanju uz široki osmjeh, sreću u drugom stoljeću života došli su poželjeti i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin kao i njegova zamjenica Vlasta Honjek Golinac.

– Izuzetna mi je čast i srce mi je puno što smo danas posjetili našu Virovitičanku Nevenku koja je proslavila svoj stoti rođendan. Kako smo uspjeli saznati, ali i vidjeti, gospođa Jelić i dalje je pokretna i aktivna što vrlo pohvalno u ovim godinama. Mislim da nam ona može poslužiti kao primjer da bi i mi sami trebali usvojiti neke od navika naših starijih, trebali bi svi skupa zdravije živjeti, razgovarati i promijeniti se na bolje. Kažu kako je Strossmayerova ulica, od kuda dolazi naša Nevenka, najduža ulica u Virovitici, ali čini se kako ima i najduže živuće stanovnike. Nemamo što drugo reći nego poželjeti Nevenki dobro zdravlje i da ostatak života provede sretna kako je i zaslužila- rekao je gradonačelnik Kirin.

Kako smo pisali prošle godine, život je Nevenka provela u Virovitici kao jedino dijete u obitelji što joj, priznaje, nije loše palo. Svoju obiteljsku kuću napustila je prije nešto više od dvije godine i pridružila se ostalim korisnicima u domu. Znala je Nevenka reći kako je u mladosti, ali i pod stare dane, znala uživati u zabavama, a jedna takva pripremljena je jučer upravo za nju.

– Gospođa Nevenka je ovdje nešto više od dvije godine, a mogu slobodno reći kako je vrlo aktivna, samostalno hoda, jede, puno vremena provodi družeći se s ostalim korisnicima, posebno sa svojom cimericom, a jedini problem predstavlja joj to što slabije čuje. Za nju smo jučer pripremili jednu pravu rođendansku zabavu, imali smo tortu, bilo je tu glazbe i plesa tako da smo svi skupa zbilja uživali i proslavili Nevenkin ulazak u drugo stoljeće života- kaže nam ravnateljica Doma Jasminka Baturina.

Nakon dobre zabave i malo odmora, te kada su se slegli svi dojmovi, upitali smo Nevenku kako se ona osjeća sa svojih sto godina, no Nevenka tom brojkom i nije previše impresionirana.

– Što da vam kažem, rođendan kao i svaki drugi- odgovorila je Nevenka kratko i jasno, no s nama je za kraj ipak podijelila svoju tajnu tako dugovječnog života.

– Kako sam bila jedinica u svojoj obitelji, svi su me razmazili u mojoj mladosti, a tako je i sada u Domu. Svi me vole, svi se brinu za mene i svi se vole samnom podružiti. To je ono što je u životu najbitnije. Malo stresa, puno dobre zabave, dobro društvo, dobri prijatelji i to je sve što je potrebno- zaključila je Nevenka, a mi ćemo joj i ovom prilikom još jednom poželjeti sve najbolje za njezin okrugli rođendan!

