Napredovanje u viši rang natjecanja: Evo koji je krajnji rok klubovima za prijavu

Na mrežnim stranicama Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije objavljena je obavijest o prijavi za napredovanje u viši rang natjecanja.

Pravo na napredovanje u viši rang natjecanja imaju prvaci liga odnosno drugoplasirani ili trećeplasirani klubovi, ako prvaci ne žele iskoristiti svoje pravo.

Prijave za nastup u 4. ligi Bjelovar – Koprivnica – Virovitica primaju se do 31. svibnja, a prijave za napredovanje u županijskim nogometnim ligama do 3. lipnja i to pismenim putem, ovjerene pečatom i potpisom ovlaštene osobe kluba.

Klub koji prijavi napredovanje, a ne ispuni sve uvjete višeg ranga snosit će disciplinsku odgovornost po članku 92. Disciplinskog pravilnika HNS-a.

Ukoliko do navedenog roka klub ne dostavi pismenu odluku o napredovanju u viši rang smatrati će se da ne želi sudjelovati u višem stupnju natjecanja.

(www.icv.hr, mš, foto: D. Fišli)