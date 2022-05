Našički HDZ predstavio kandidate liste broj 1 za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Našica

Uoči izbora za članove Vijeća mjesnih odbora grada Našica u prostoru Hrvatske demokratske zajednice u Našicama je danas (srijeda) održano predstavljanje kandidata liste broj 1 za MO Našice. Naime, građani će u nedjelju, 15. svibnja birati članove za 15 vijeća mjesnih odbora na području grada Našica.

– Hrvatska demokratska zajednica ima dugu tradiciju rukovođenja gradom i upravo je to rezultiralo ovim standardom kojim se u gradu živi, ali isto tako je važno naglasiti da politika evoluira, da se prilagođava novonastalim situacijama i upravo grad Našice zaslužuje da tim putem i nastavimo – rekao je predsjednik GO HDZ Našice Krešimir Kašuba, istaknuvši važnost Mjesnih odbora.

– Mjesni odbori predstavljaju direktnu poveznicu naših sugrađana i sugrađanki s Gradskom upravom, jer se tako kreiraju inicijative i projekti koji su na dobrobit građana. Ne govorimo to napamet, jer i sam sam prije 15 godina bio predsjednik Vijeća mjesnog odbora te istovremeno zamjenik gradonačelnika te nam je od izuzetne važnosti bila upravo suradnja s tadašnjim gradonačelnikom Krešimirom Žagarom. Za to vrijeme smo odradili mnoštvo projekata u skladu s mogućnostima i sredstvima s kojima smo raspolagali. Veličina tih sredstava ovisi o angažiranosti vijeća, jer kvalitetnim idejama i inicijativom kreiraju se projekti koji mogu postati dio gradskog proračuna – rekao je Kašuba.

Naglasio je kako je u područje grada Našica investirano pola milijarde kuna. Spomenuo je i brojne projekte i aktivnosti kojima je cilj podići kvalitetu života u gradu, te manifestacije kao što su Advent, Večer vina u Perivoju, Viteška priča, Valentinovo, Uskrs i brojni održani koncerti.

– Mjesni odbori imaju važnu ulogu jer najbolje znaju što je na njihovom području potrebno. Problematika na kojoj zajednički rade Gradska uprava i Mjesni odbori su komunalna pitanja, cestovna infrastruktura, održavanje zelenih površina. Ne ide sve uvijek onako brzo kako bi možda htjeli, ali postoje razlozi. Na primjer tu je sadnja cvijeća koja se obavlja sada jer je to odluka struke zbog najmanje mogućnosti mraza u ovo vrijeme. Jednako tako postavljala su se pitanja u vezi obilaznice. Proces rješavanja papirologije i izgradnje nije jednostavan. On traje. Sve je u projektiranju, morale su se ishodovati dozvole i od Županijske uprave za ceste i Hrvatskih cesta, napraviti projekt uređenja, kao i elaborati o zaustavljanju prometa u vrijeme kada će se uređivati. Mjesni odbor treba imati korektnu suradnju s Gradskom upravom, gradonačelnikom, Gradskim vijećem i predsjednikom Gradskog vijeća te upravo ta sinergija i dobronamjernost će moći rezultirati onime što svi želimo, a to je stvaranju ugodne sredine. – naglasio je Kašuba te pozvao građane na izbore.

– Kandidati na listi HDZ-a pokrivaju sve važne dijelove života, od gospodarstva i institucija do udruga i braniteljske populacije. Naši kandidati imaju iza sebe uspjehe u svom radu, ali imaju i empatiju za stanovništvo. To je ono što listu HDZ-a čini predstavnikom i vođom grada Našica. Molim vas da u nedjelju, 15. svibnja izađete na izbore. Riječ je o izborima koji direktno utječu na kvalitetu sredine u kojoj živite i izuzetno je važno odabrati one ljude koji će kvalitetno surađivati s Gradskom upravom, s gradonačelnikom, Gradskim vijećem i predsjednikom Gradskog vijeća. S toga lista broj 1 je upravo ta lista – istaknuo je Kašuba.

Nositelj liste HDZ-a Darko Cerovski, obrtnik i predsjednik Udruge voćara i vinogradara Našice predstavio je sve kandidate.

– Marijan Tepeš, doktor je medicine, specijalist opće kirurgije i uže specijalnosti. Ne treba puno govoriti o doktoru koji se dokazuje iz dana u dan, za kojeg smo već čuli, ali i za kojeg trebamo još puno toga čuti. To je čovjek pred kojem je blistava karijera.

Ines Resler, predsjednica Savjeta mladih Grada Našica, koja je isto tako u Povjerenstvu za turizam i manifestacije, s kojom, za kratko vrijeme kako surađujemo, imam samo pozitivna iskustva, a iza nas su odrađeni lijepi projekti. Mladi imaju divne ideje, samo im fali upravo ta poveznica s nama iskusnijima koji ćemo im pomoći da iznesu i ostvare ono što su zamislili. Upravo se spoj mladosti i iskustva vidi na listi HDZ-a.

Vilim Bosak, profesor kineziologije, isto tako mlad i perspektivan koji se dokazuje svojim pozitivnim radom.

Kristina Knežević, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i predsjednica Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski.

Silvija Šokić, profesorica hrvatskog jezika i ravnateljica Gradske knjižnice Našice. Isto tako osoba koja se susreće s brojnim građanima i koja osluškuje njihove potrebe. Dakle jedna osoba od koje možemo isto tako puno očekivati u radu Mjesnog odbora.

Marko Sertić, direktor RK NEXE-a, mislim da je suvišno govoriti o Rukometnom klubu NEXE. Ako itko promovira grad to je svakako rukometni klub koji postiže brojne vrhunske rezultate.

Miroslav Ranogajec, ratni vojni invalid, predsjednik Udruge HVIDRA Našice i dopredsjednik Povjerenstva za branitelje grada Našice. Osoba koja osluškuje probleme ratnih vojnih invalida, branitelja i svih onih koji imaju ideju kako poboljšati život invalida, odnosno branitelja koji su zaslužili svu pažnju.

Leopoldina Vitković, profesorica biologije i kemije u Osnovnoj školi Dore Pejačević, projektant menadžerica za izradu i provedbu EU projekata, voditeljica GLOBE programa, dakle jedna aktivna osoba pred kojom je isto tako karijera i koja se dokazuje svojim radom.

Robert Kresić, ne znam da li je potrebno reći išta o tom mladom čovjeku koji je predsjednik Udruge Dara dobrote, predsjednik Udruge mreže socijalne samoposluge, doktorand socijalnog rada i socijalne politike. Osoba koja je željna rada, koji se dokazuje svojim uspješnim radom.

Vlatka Zahirović, dugogodišnja ravnateljica Osnovne škole Kralja Tomislava s puno iskustva.

Dakle ovo je lista koja vam obećaje, koja ulaže povjerenje i za koju se ne morate bojati da vas neće poslušati, da neće prenijeti vaše poruke Gradskom vijeću, odnosno gradonačelniku i da vaše želje neće u budućnosti biti ostvarene – predstavio je Darko Cverovski kandidate.

Nakon predstavljanja, predsjednik GO HDZ-a Našica Krešimir Kašuba i kandidati za članove Vijeća MO Našice, pridružili su se Mladeži HDZ-a Našice koji su u povodu izbora u centru grada organizirali druženje s kandidatima s liste te dijelili letke i promidžbeni materijal.

(promo)