Ni iz drugog pokušaja nije održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Nakon što je 28. travnja, samo 10 minuta od početka, prekinuta 6. sjednica Gradskog vijeća Slatine, predsjednik Damir Jakšić sazvao je novu sjednicu za danas, 26. svibnja. Ovoga puta, sjednica je trajala još kraće nego prošli put, samo tri minute.

Kako predsjednik Damir Jakšić nije mogao nazočiti i predsjedavati sjednicom, tu je ulogu preuzela njegova zamjenica Tamara Palčić. Na sjednicu se odazvalo devet vijećnika te su shodno tome stvoreni uvjeti za nastavak održavanja sjednice, a nakon potvrde kvoruma predsjednica Palčić je riječ dala pročelniku Stručne službe Grada Slatine Krunoslavu Šaraboku. Pročelnik je nazočne informirao kako još uvijek nisu stigla zatražena mišljenja Ministarstva uprave i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o valjanosti mandata nekih članova Gradskog vijeća, pa je potpredsjednica Palčić prekinula rad 6. sjednice te njezin nastavak zakazala za 20. lipnja u 18 sati.

Ovoga puta tiskovnu je konferenciju sazvao Klub vijećnika Domovinskog pokreta čiji je predsjednik i zamjenik slatinskog gradonačelnika Ilija Nikolić obrazložio trenutačnu situaciju zbog koje je ponovno prekinut rad 6. sjednice Gradskog vijeća.

S obzirom na postojanje opravdane sumnje da su pojedini gradski vijećnici u sukobu interesa sukladno novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine, Ministarstvu uprave i Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa upućena je zamolba za dostavu mišljenja o utvrđivanju valjanosti mandata za više slatinskih gradskih vijećnika.

– Vjerujem da će zatražena mišljenja stići do novog termina u lipnju za kada je najavljen nastavak ove sjednice Gradskog vijeća, no do tada će gradski vijećnici pisanim putem dobiti odgovore na postavljena vijećnička pitanja na zadnjoj održanoj sjednici Gradskog vijeća te odgovore na pitanja pojedinih vijećnika koji su u međuvremenu podnijeli niz prijava raznim državnim institucijama zbog izraženih sumnji u nezakonit rad Gradske uprave i slatinskih gradskih institucija, gdje su u proteklom mandatu obnašali rukovodeće funkcije.

Pojedina rješenja i mišljenja nadležnih institucija i inspekcija koje su obavile uvid o valjanost rada slatinske Gradske uprave te Pučkog otvorenog učilišta, Dječjeg vrtića Zeko Slatina, Glazbene škole Milka Kelemena Slatina i Slatinskog informativnog centra, još se uvijek čekaju, te će biti objavljena čim se sva kompletiraju – rekao je Nikolić istaknuvši kako ovo nije “igrokaz za narod, već pravna država u kojoj se mora utvrditi valjanost mandata svih vijećnika”, što je potkrijepio primjerima iz drugih hrvatskih gradova poput Virovitice ili Rijeke gdje su vijećnici u sukobu interesa stavili svoj mandat na raspolaganje.

Na upit novinara hoće li Grad Slatina primijeniti splitski model kako su predložili vijećnici Kluba vijećnika HDZ-HSLS te da gradonačelnik, dogradonačelnik i svi gradski vijećnici daju ostavke i izađu na nove izbore, Nikolić je odgovorio da splitskog modela neće biti te da Domovinski pokret ne zagovara nove izbore, ali ukoliko do njih dođe oni će biti spremni.

