Obilježeno sjećanje na žrtve križnog puta u Bleiburgu: Počast odana i orahovačkim žrtvama 2. Svjetskog rata kod spomen obilježja u Klancu

U organizaciji Udruge Hrvatski domobran obilježeno je sjećanje na hrvatske žrtve stradale na križnim putevima i na Bleiburškom polju. U obilježavanju kod spomen križa svim hrvatskim žrtvama kroz povijest na gradskom groblju, sudjelovali su članovi udruge organizatora te Udruge dragovoljaca HOS-a Orahovica.

Nakon kratkog obraćanja predsjednika Udruge Hrvatske domobran Stjepana Dujmića o detaljima događanja na Bleiburškom polju, pričao je orahovački kroničar Miroslav Gazda.

-Hrvatska vojska se nije htjela predati partizanima i crvenoj armiji i zato se povlačila, a zajedno s njom i narod, civili, jer je to bila njihova rodbina. Zajedno su do 15. svibnja putovali, uglavnom pješice do Bleiburga. Tako su bili zaustavljeni od anglo-američkih snaga i tu je došlo do pregovora. Njemačka je izgubila rat i svi oni koji su bili uz njih su se trebali predati i tako su hrvatski generali 15. svibnja upravo na Bleiburškom polju potpisali kapitulaciju i dogovor je bio da se predaju saveznicima, no oni su nas prevarili i izdali i predali nas partizanima koji su organizirali križne puteve od Bleiburga do Dževdželije i natrag. Više od 1.200 Orahovčana, hrvatskih ratnika i civila je poginulo u 2. Svjetskom ratu, od toga 360 u borbama, a sve ostalo su ‘pojeli’ Bleiburg i križni putevi te dijelom logor Slatinski Drenovac – rekao je Gazda.

U nastavku obilježavanja nazočni su odali i počast orahovačkim žrtvama 2. Svjetskog rata kod spomen obilježja u tzv. Klancu.

(www.icv.hr, vg)