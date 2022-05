Od danas kreće povrat poreza: Evo gdje možete provjeriti hoćete li ga i vi dobiti

Konačno je došao taj dio godine kad brojni Hrvati veselo iščekuju pismo iz Porezne uprave. Od ponedjeljka, 2. svibnja kreće isplata povrata poreza na dohodak za 2021. godinu, a ima pravo gotovo 664 tisuće poreznih obveznika u visini od 1,7 milijardi kuna.

– Pravo na povrat poreza utvrđeno je kod 663.564 poreznih obveznika u iznosu od 1,7 milijardi kuna, dok 91.179 građana mora uplatiti razliku poreza u državni proračun u iznosu od 316 milijuna kuna – rekao je ministar financija Zdravko Marić novinarima nakon sjednice Vlade prošle srijede.

Od gotovo 664 tisuće poreznih obveznika koji ostvaruju pravo na povrat, 146 tisuća su mladi, koji bi trebali ostvariti povrat od oko 640 milijuna kuna. Zbog četvrtog kruga porezne reforme koji je stupio na snagu 2020. godine, mladima u dobi do 25 godina umanjeno je za 100 posto plaćanje poreza na dohodak dok je onima u dobi od 26 do 30 godine života to umanjeno za 50 posto – prenosi Večernji list

Gdje saznati jeste li vi ‘sretnik’?

Svi oni kojima država duguje ili oni duguju državi mogu to saznati, i prije nago što im na vrata pokuca poštar, preko e-Građanina. Mnogi su već dobili tamo obavijest.

Godišnji obračun provodi se već neko vrijeme automatski, a obvezu podnošenja porezne prijave imaju samo građani koji se bave nekom poslovnom aktivnošću, samostalne profesije, obrtnici ili ljudi koji primaju neki dohodak iz inozemstva, bilo da je to mirovina (ne i iz Njemačke), plaća, honorar ili slično.

Godišnju prijavu obavezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga te porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

