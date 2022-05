1. ŽNL Odlični Denis Kovač sa šest zgoditaka ‘potopio’ Podgorje, Franjo Perić trostruki strijelac u Crncu, Čačinčani iz penala do pobjede u Borovi

Na travnjacima županijskih prvoligaša proteklog su vikenda odigrani susreti 24. kola. Lijepo i sunčano vrijeme ponovno je privuklo velik broj gledatelja.

Podgorje se nadalo da može doći do vrijednih bodova za opstanak u ligi na svom terenu u susretu s jednim od najboljih momčadi ovog proljeća, Bratstvom iz Gornjeg Bazja. U obostrano otvorenoj igri gosti su poveli u 22. minuti zgoditkom svog najubojitijeg igrača Denisa Kovača. Na početku drugog dijela domaći igrači krenuli su prvi u napad, međutim, u brzoj kontri Kovač svojim drugim zgoditkom u 54. minuti povećava gostujuću prednost na 2:0. Slijede još tri Denisova zgoditka (57′, 65′ i 68′). Nakon toga za goste pogodak postiže i Leo Hokman u 68. minuti, a svoj šesti zgoditak Denis Kovač postigao je u 76. minuti. Strijelac jedinog pogotka za domaću momčad bio je Luka Vukšić deset minuta prije kraja utakmice.

Podgorje – Bratstvo Gornje Bazje 1:7

Igrač utakmice: Denis Kovač

U Crncu se domaća momčad također nadala pobjedi u susretu s drugoplasiranim Voćinom, s kojom bi pobjegla iz zone ispadanja iz lige. Dvije minute prije odlaska na odmor dosuđen je kazneni udarac za Crnac, ali izvođač Mario Jozić nije bio precizan. U drugom dijelu, u samo sedam minuta, Franjo Perić hat-trickom riješio je pitanje pobjednika. Zgoditke je postigao od 60. do 67. minute. Poraz je domaća momčad ublažila pogotkom Borne Mimića minutu prije kraja utakmice.

Crnac – Voćin 1:3

Igrač utakmice: Franjo Perić

Momčadi trenera Stipe Rebića izostanak kažnjenih igrača Karla Draganića i Matea Gegića, očito je bio prevelik hendikep da dođu do tri nova boda na svom terenu. Mladost iz Čačinaca povela je zgoditkom Nikole Krmpotića iz kaznenog udarca u 11. minuti. Do kraja domaća momčad nije uspjela doći do zgoditka niti do preokreta. Igru gostujuće momčadi nosio je mladi Patrik Jurenec. Pobjeda će biti dodatni poticaj ekipi trenera Dragana Zubaka za daljnji rad i uspjehe.

Borova – Mladost Čačinci 0:1

Igrač utakmice: Patrik Jurenec

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)