Održan TVIN EXPO – 1. Sajam poslova i Contorte grupe

U organizaciji Contorte grupe i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, danas (petak) u prostorijama Tvina održan je TVIN EXPO – 1. Sajam poslova i Contorte grupe. Na prvom sajmu sudjelovali su Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, Veleučilište u Virovitici, osnovne i srednje škole Virovitičko-podravske županije, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Zagreb, Ekonomski fakultet Osijek, Panonski drvni centar kompetencija, Razvojna agencija VIDRA, Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije, i nogometna akademija No Limit Tvin.

Mnoštvo okupljenih, među kojima su bili virovitičko-podravski župan Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, saborski zastupnik Josip Đakić, državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš i predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Virovitica Hrvoje Belobrk, pozdravio je direktor tvrtke Contorte Hrvoje Vampovac te objasnio nešto više o samom sajmu i njegovom cilju.

– Ovaj sajam smo odlučili organizirati jer radimo na dugoročnoj priči i ne želimo stati. Postoji velika fluktuacija ljudi kod nas i u županiji, kao i na nacionalnom nivou, postoji dosta starijih radnika koji će ići u zasluženu mirovinu pa su tu važni mlađi, sposobni i školovani ljudi kojima možemo ponuditi posao i time osnažiti svoju radnu snagu, kao i podići kvalitetu naših ljudskih resursa. Također, da bi mogli ponuditi bolje uvjete, budući da jedino s ljudima možemo doći do većeg prometa, većeg kapaciteta proizvodnje i većih benefita za same radnike. Od pet najznačajnijih projekata opremanja u Hrvatskoj, trenutno tvrtke iz Contorte grupacije rade svih pet – istaknuo je H. Vampovac te riječ predao predstojniku HZZ-a Područnog ureda Virovitica Hrvoju Belobrku.

– Contorte grupa surađuje sa Zavodom za zapošljavanje tako da smo dobro upoznati s njihovim potrebama na tržištu rada, kao i sa radnom filozofijom koju oni njeguju. Svatko tko želi raditi u Contorte grupi može se obratiti Zavodu. Ako se netko sa svojom stručnom spremom ne nalazi u poslovima koje Contorte grupa nudi, može iskoristiti neku od naših mjera, kao što je vaučer za dodatno obrazovanje i sve druge mogućnosti koje Zavod za zapošljavanje nudi i tako postati konkurentan i zaposliti se ondje – rekao je predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ured Virovitica Hrvoje Belobrk.

Virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, osim što je istaknuo oduševljenje i zahvalu za organizaciju sajma ovakvog tipa, rekao je kako živimo u izazovnim vremenima za mlade osobe koje dolaze na tržište rada.

– Često puta, kada se govori o poslu, svi pričaju o velikim plaćama, ali nitko o velikim znanjima i važnosti edukacije. Da bi zaradili veliku plaću, uglavnom morate imati određena znanja, a edukacija i visoko obrazovanje pomoći će vam da „dođete“ na one poslove na kojima ćete to i realizirati. Živimo u digitalnom vremenu, vi mlade generacije ste u tome, to je vrijeme kada možete steći nova znanja i vještine. Najvažnije od svega je da imate radne navike i da želite napredovati u svom radu. Imate punu podršku od Grada Virovitice – zaključio je I. Kirin.

Svoje zadovoljstvo sajmom i odazivom mladih nije krio niti izvanredni profesor Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Vjekoslav Živković kojemu je, kako je rekao, velika čast pozdraviti sve okupljene u Virovitici, njegovom rodnom gradu.

– Drago mi je da su tvrtke prepoznale Fakultet šumarstva i drvne tehnologije kao relevantnog partnera da, osim što zajednički provodimo istraživačke projekte, omogućimo studentima da više i češće borave u tvrtkama. Kada smo prije par godina krenuli u promidžbu naših studijskih programa, u školama su nas pitali tri pitanja. Koliko brzo ću dobiti posao, kakva će mi biti plaća i je li to cijenjeno zanimanje? Što se tiče dobivanja posla, inženjeri drvne tehnologije zaista nisu nezaposleni i ne pamtim kada su bili. Odgovor na pitanje kakva će biti plaća je jako širok i to ovisi ne samo o firmi, već i o vašem osobnom angažmanu. Koliko je ovo zanimanje „fensi“ odgovorit ću da je onoliko koliko ga mi učinimo razvojem i prezentacijom novih proizvoda – rekao je V. Živković.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović pozdravio je sve okupljene i izrazio zadovoljstvo činjenicom koliko Tvin doprinosi gospodarskom razvoju županije, kao i rastu zapošljavanja.

– Virovitičko-podravska županija poznata je po drvnoj industriji. Otprilike 65 poslovnih subjekata je ovdje u županiji koji zapošljavaju 2077 ljudi, prema zadnjem popisu. Sigurno je da drvna industrija uvelike utječe na razvoj gospodarstva cijele Virovitičko-podravske županije. Danas poslodavci imaju priliku prezentirati svoje tvrtke, te oni koji traže posao mogu vidjeti što se nudi na tržištu rada. Kao županija, također se prezentiramo ovdje sa svojim tvrtkama. Imamo ovdje Drvni centar kompetencija koji je sagrađen upravo da bi pomogao drvnoj industriji. Naša Razvojna agencija Vidra i Poduzetnički inkubator pomažu poduzetnicima da se javljaju na natječaje, privlače sredstva i u tome smo vrlo uspješni o čemu svjedoče i statistički podaci. Iz godine u godinu raste broj zaposlenih, smanjuje se broj nezaposlenih, raste BDP, kao i broj novootvorenih tvrtki i obrta. Virovitičko-podravska županija, u odnosu na ožujak 2021. godine bilježi najveći porast zaposlenih u obrtima i slobodnim zanimanjima. To nam govori da su investicije, iz privatnog i javnog sektora, počele rađati plodom. Raste gospodarstvo, raste broj zaposlenih. Nadam se da će tako biti i u budućnosti te da će tome pripomoći i ovaj sajam – zaključio je I. Andrović.

Državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš također se obratio okupljenima.

– Drvni sektor ima tradiciju, veliku perspektivu i vrijedne ruke koje desetljećima rade da bi taj sektor bio jedan od najkvalitetnijih s najvećim izlaznim potencijalom. Što se tiče Ministarstva rada, mi se u svim izazovima o kojima smo govorili danas se trudimo svake godine osigurati otprilike milijardu kuna kako bi vaše zapošljavanje bilo što lakše. Naravno, trebamo gledati još dalje. Mi, kao Ministarstvo i Zavod za zapošljavanje trudimo se prepoznati neke promjene koje se događaju na tržištu rada koje mladi najbolje i najčešće prepoznaju, to su digitalna i zelena transformacija, te općenito potreba da naše proizvode učinimo što konkurentnijim na globalnom tržištu – rekao je I. Vidiš.

Za kraj, okupljenima je par riječi uputio i saborski zastupnik Josip Đakić.

– Izazov je graditi sebe kroz cijeli život kako bi postali vrhunski stručnjaci u drvno-prerađivačkoj industriji. Tvin, u našoj županiji najveća tvornica, siguran sam da teži mladim, stručnim i kvalitetnim kadrovima. Županija je tu da pomaže u deficitarnim zanimanjima, kao i Republika Hrvatska, u svim segmentima. Vjerujem da Panonski drvni centar kompetencija, koji je Županija osmislila i postavila, kao i sve druge naše institucije će doprinijeti da bolje i kvalitetnije prepoznate što ćete i kako ćete raditi i živjeti u budućnosti – istaknuo je J. Đakić.

Nakon obraćanja govornika, okupljeni su imali priliku obići štandove izlagača te nešto više saznati o poslovima koji mogu postati dio njihove budućnosti.

Također, tom prigodom su virovitički gradonačelnik Ivica Kirin i državni tajnik Ivan Vidiš, s predstavnicima Tvina i drugih institucija obišli pogon Tvina od početka do kraja, odnosno od drvnih trupaca do finalnog proizvoda.

