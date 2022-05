Počeli su upisi djece u redoviti program Dječjeg vrtića “Krijesnica” Gradina u pedagošku 2022./23. godinu.

Zahtjevi za upis djece od navršene 3 godine do polaska u osnovnu školu primat će se do 27. svibnja, odnosno do popune kapaciteta.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u objektu dječjeg vrtića ili na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića “Krijesnica” Gradina (www.gradina.hr).

Više o uvjetima pročitajte OVDJE.

(www.icv.hr)