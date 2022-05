PIONIRI Jan Balogović ‘raspucan’ u Milanovcu: Šest pogodaka Karla Filjaka u pobjedi Pitomače na gostovanju u Sopju

Proteklog tjedna nastavljeno je natjecanje u kategoriji pionira.

PIONIRI U-9

Osim utakmice između Suhopolja i Virovitice, o kojoj smo već pisali, odigrana je još jedna utakmica 12. kola. Milanovački Sokol poražen je na svom terenu od Graničar Bušetine rezultatom 7:1, a posebno je raspoložen bio Jan Balogović koji je postigao šest pogodaka. Jedan zgoditak za Graničar Bušetinu postigao je Tajan Grabić, dok je jedini strijelac za Sokol bio Ivan Bogdanić.

PIONIRI U-11

Graničar Bušetina i Sokol sastali su se i u konkurenciji do 11 godina, a i ovdje je Graničar Bušetina bila uspješnija rezultatom 8:1. Tian Ivanešić postigao je četiri, Patrik Miškulin, Toni Čordašev, Tin Mikolčić i Patrik Grabić po jedan, a strijelac za Sokol bio je Rafael Maravić.

PIONIRI U-13

Škola nogometa Orahovica stigla je do nove pobjede na domaćem terenu, a u sklopu 12. kola slavili su protiv Gradine s 4:1. Utakmica je bila riješena u prvih deset minuta kada je golovima Marka Belobradića, Patrika Barića i Jakova Džajkića domaća momčad došla do prednosti od 3:0. Roko Rađenović postigao je četvrti pogodak orahovčana, dok je Stjepan Modrić svojim golom ublažio poraz.

Škola nogometa Graničar Bušetina povela je u prvoj minuti na gostovanju u Čačincima zgoditkom Gabrijela Miškulina, Mladost je izjednačila minutu kasnije autogolom Ante Majstorovića, u istoj minuti strijelac za 2:1 bio je Mateo Erceg, a do kraja utakmice u strijelce za domaći sastav upisali su se Ivan Beštek, Šime Jurlina, Andro Matešić, Domagoj Stojanović i Toma Matešić, koji je postigao dva pogotka. Drugi strijelac za Graničar Bušetinu bio je Dominik Pokvić koji je pogodio za konačnih 8:2.

PIONIRI U-15

Najuvjerljiviju pobjedu ostvarili su nogometaši Pitomače koji su s 14:2 slavili u Sopju kod Podravca. Šest zgoditaka postigao je Karlo Filjak, Jakov Erdelji dodao je tri, Borna Erdelji dva, a Ivan Dudašek, Edi Tomrlin i Patrik Toth po jedan. Strijelci za Podravac bili su Luka Grgić i Josip Benković.

Čačinačka Mladost poražena je na svom terenu od Škole nogometa Graničar Bušetine. Toni Milak doveo je Mladost u vodstvo, izjednačio je Dalibor Munjeković, no Marko Terlević još jednom dovodi domaći sastav do prednosti. U nastavku utakmice gosti su postigli četiri pogotka te su došli do sigurne pobjede. Dalibor Munjeković postigao je još tri pogotka, a jedan je dodao Simon Majstorović.

U posljednjoj utakmici kola susreli su se Mladost 1930 iz Čađavice i Munja, a gosti su slavili s uvjerljivih 8:0. Tri zgotika postigao je Josip Grgurić, a po jednog Šimun Hološ, Andjelina Nikolina Pia Jankov, Anel Kolar, Luka Ante Jankov i Gabriel Vida.

