Plivači Plivačkog kluba Virovitica proteklog vikenda nastupili na Otvorenom prvenstvu Vukovarsko-srijemske županije

Plivački savez Vukovarsko-srijemske županije po prvi puta je organiziro Otvoreno prvenstvo VSŽ na kojem su sudjelovali i plivači Plivačkog kluba Virovitica, a iako medalja nije bilo, ‘skinulo’ se nekoliko osobnih rekorda.

U kategoriji C, u disciplini 50 metara leptir za plivačice, Marija Iličić zauzela je osmo mjesto (42.17), u kategoriji D Hana Pirija bila je deveta (47.19), dok je Bruna Majetić u kategoriji E ostala bez rezultata. Kod plivača David Kovačević zauzeo je šesto mjesto u kategoriji E (46.21).

Marisela Zubić, u disciplini 50 metara leđno kategorije D, doplivala je do sedmog mjesta (43.68), dok je Hana Pirija bila 10. (45.14). U kategoriji E plivale su Magdalena Zubić i Bruna Majetić. Magdalena je doplivala do 24. mjesta (1:09.76), dok je Bruna ostala bez rezultata. Ante Dujić zauzeo je 12. mjesto kod plivača kategorije D (1:03,84), Lovro Dujić bio je diskvalificiran zbog nepravilnog starta, dok je u kategoriji E do osmog mjesta doplivao David Kovačević (44.38). Plivački klub Virovitica u ovoj je disciplini imao predstavnika i u kategoriji F u kojoj je Adrian Lukačević zauzeo 33. mjesto (1:05.10).

Marija Iličić bila je sedmoplasirana u kategoriji C discipline 50 metara prsno (43.77), Marisela Zubić došla je do šestog mjesta u kategoriji D (49.37), a Magdalena Zubić zauzela je sedmo mjesto u kategoriji E (1:06.07). Kod plivača u kategoriji D nastupio je Ante Dujić koji je bio 20. (1:04.31), a Adrijan Lukačević bio je 16. (1:22.01).

Do osmog mjesta Marija Iličić došla je u disciplini 50 metara slobodno C kategorije (36.63), Marisela Zubić bila je 12. u kategoriji D (37.96), Hana Pirija došla je do 15. mjesta (38.25), Magdalena Zubić bila je 26. u kategoriji E (58.41), a bez rezultata ostala je Bruna Majetić. Kod plivača u kategoriji D nastupili su Ante Dujić koji je bio 14. (46.28), dok je Lovro Dujić diskvalificiran zbog nepravilnog starta. David Kovačević u kategoriji E bio je sedmi (37.54), a Adrian Lukačević bio je 37. u kategoriji F (1:02.27).

(www.icv.hr, mra, PK Virovitica, HPS)