Po mogućnostima koje danas nudi učenicima, pitomačka SŠ Stjepana Sulimanca je “space shuttle”, a u zadnjih desetak godina, samo u opremu uloženo je više od 10 milijuna kuna

Tog rujna 2014. godine, Pitomača je dobila najmoderniju srednju školu u ovom dijelu Hrvatske. Koštala je 20 milijuna kuna, financirali su je Virovitičko-podravska županija i Općina Pitomača. Danas, osam godina kasnije, Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači je “space shuttle” po uvjetima koje nudi učenicima.

U zadnjih deset godina, sudjelovali su u projektima koji su teži više od 100 milijuna kuna. Trenutno, su partneri u Regionalnom centar kompetentnosti “Panonika” u kojem je nositelj Poljoprivredno-prehrambena Škola Požega. I u sklopu tog projekta učenici i učitelji su zajedničkim snagama, postavljali opremu i uštedjeli školi 150.000 kuna. No, to je samo maleni dio onoga što se moglo čuti na Danima otvorenih vrata Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači.

Ravnatelj škole, Josip Ivoš, ponosno je proveo sudionike kroz školu, od modernih praktikuma, do “vinskog podruma” koji služi za obučavanje sommeliera.

-Mi smo unazad deset godina, povukli 10 milijuna kuna samo opreme koju koriste naši učenici. Najvećim dijelom to su europska sredstva, no veliku podršku nam pružaju resorna ministarstva, Virovitičko-podravska županija, Općina Pitomača. No, osim njih, mi imamo potpisane ugovore s 40 tvrtki kojima smo partneri u razvoju.

Primjerice, jedna od njih, Agroservis poljoprivreda, svoje proizvode daje školi, a potom ih njeni učenici testiraju, dajući savjete i prijedloge za njihovo poboljšanje.

-To je domaći proizvod, tu iz naše županije. Imamo i pčelare i vinare. Imamo naš med i svoje vino imamo i sušaru za kamilicu. Sušara nije, kao obično, na plin, već pelete čime bitno smanjujemo troškove. Ove godine ćemo osušiti 20 tona kamilice puno jeftinije nego drugi.

Imaju i svoj laboratorij, svoje plastenike, velike površine zemlje gdje najvećim dijelom uzgajaju kamilicu, ali i sve drugo što im je potrebno. Ugostiteljski praktikum im je vrhunski, kuhari redovito osvajaju nagrade. U središtu Pitomače imaju svoj restoran. Kada su startali sa školom, u mehaničarskoj radionici nisu imali odvijač, danas imaju – sve. I kažu, kad nisu imali alate, automehaničari su im bježali s nastave, danas ne izlaze iz učionice u kojoj se uče. Naravno, to nije sve…

-Orijentiramo se i na moderne tehnologije. Dronovima pratimo usjeve, gledamo kako ih zaštiti, dohraniti, a sve uz “što manji hod”, uz što manje korištenje resursa i rasipanja materijala. Ako želite biti konkurentni, morate pratiti moderne tehnologije. One su budućnost – zaključuje Ivoš.

Srednju školu Stjepana Sulimanca pohađa više od 200 učenika. U holu, kad god zažele mogu igrati stolni tenis ili šah. U svemu im veliku podršku daje Virovitičko-podravska županija. Na danima ove škole bila je i pročelnica za obrazovanje i demografiju Martina Bunić.

-Ova škola prati trend Virovitičko-podravske županije koja je jedna od predvodnica hrvatskih županija po povlačenju europskih sredstava. Na svaki projekt, bio on europski ili u domaćim okvirima, škola prijavljuje nove projekte i doista smo ponosni na sve što se u njoj napravilo. I ubuduće ćemo vam biti podrška, i župana Igora Androvića i Virovitičko-podravske županije, te vam ovim putem želim sretan dan škole – kazala je Martina Bunić.

(www.vpz.hr, foto: K. Toplak)