Počelo je prikazivanje cijena u eurima, evo koliko će koštati usluge kod frizera i u pekarama

Nakon što je RTL prvi posjetio kafić koji račune iskazuje i u kunama i u eurima i prije zakonske obveze s tom praksom krenuli su pekari, frizeri, slastičari, trgovci njih više od 500 diljem zemlje.

Da će bilo što po prelasku na euro biti jeftinije, vjerojatno ne misli nitko. Pitanje je samo koliko će sve biti skuplje kada se cijene krenu zaokruživati. U tri desetljeća Hrvatska je pred trećom promjenom valute, javlja RTL.

– Burek koji je 11 kuna, sada bi to bilo 1.46 u eurima, to bi se podiglo na 1.50. Klipići ovi domaći su 2 kune i 50 lipa, to je eurima 33 centa, mi ćemo to zaokružiti na 40 centi – ističe Anica Hranjec, prodavačica u pekarnici.

Bez iznimke, u ovoj pekarnici zaokružit će se cijene na svim proizvodima. Iako je dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima zakonski obvezno od 5. rujna, više od 500 trgovaca i ugostitelja nije čekalo.

– Za turističku sezonu puno to znači da odmah mogu gosti vidjeti koliko je to eura. Neće im naravno još plaćali u eurima, to će biti u kunama ali da znaju koliko bi to njih koštalo – ističe Dejan Vibović, direktor IT tvrtke.

Sandro Herman, vlasnik noćnog kluba ističe da je bilo situacija kada su klijenti htjeli platiti u eurima

– Onda ih osoblje ispravi da je to tek informativno i priprema za ulazak u sustav eura – ističe.

I plaćanje i vraćanje novca u eurima bit će moguće tek od Nove godine.

Dvije cijene na istom računu među prvima u zemlji uvela je i jedna slastičarnica. Povećanje cijena, kažu trgovci nemoguće je izbjeći.

– Cijene su nenormalne, svaki tjedan su drugačije, smjesa sve je skupo. Ne znam što nas čeka, ako se ovako nastavi teško će biti – kaže Burim Selimi, vlasnik slastičarnice.

Skuplja će po svemu sudeći biti i manikura i pedikura, ali i frizura koju ćemo plaćati u eurima.

– Kad govorimo o frizuri i o bojanju sada je to kod nas 260 kuna, i to je 34 eura i 53 centa. To ćemo u budućnosti zaokruživati na 35 eura – govori Mihaela Mihaljac, vlasnica frizerskog salona.

Odlazak kune i dolazak eura sve je bliži uz očito neizbježno zaokruživanje i rast cijena.

