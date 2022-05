Policija otkrila detalje prometne nesreće u Starom Gracu: Ozlijeđene tri osobe, među kojima i dijete (1)

U Starom Gracu u općini Pitomača danas (subota) oko 12 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene tri osobe, od kojih je jedno jednogodišnje dijete.

Kako je izvijestila policija, do nesreće je došlo kada je 33-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom virovitičkih registarskih oznaka ulicom Vladimira Nazora u smjeru Lozana te je dolaskom do kbr. 82 krenula skrenuti u lijevo, u sporednu ulicu, a da se prethodno nije uvjerila da to može učiniti bez ugrožavanja drugih sudionika. U tom trenutku je mladi 22-godišnji vozač, upravljajući osobnim automobilom virovitičkih registarskih oznaka, već pretjecao njen i još dva automobila te prednjim dijelom automobila udario u njezinu lijevu bočnu stranu.

– U prometnoj nesreći tjelesne ozlijede zadobili su vozačica i vozač osobnih vozila i 1-godišnje dijete putnik u osobnom automobilu. Vozači alkotestirani – bez reakcije – kažu iz policije.

(www.icv.hr)