PUT ŠARANA OUTDOOR WEEKEND Sandy Kovačević i Kristina Lukačević pobjednici ovogodišnje Elitne kategorije na ”XCO Put Šarana”

Jedna od najatraktivnijih sportskih manifestacija na području Virovitičko-podravske županije, ali i šire, održava se ovog vikenda na Virovitičkim ribnjacima u organizaciji

Biciklističkog kluba BOR. Riječ je naravno o petom izdanju “Put šarana Outdoor

weekend” koji je i ove godine ponovno okupio mnoštvo biciklista iz cijele Hrvatske, što je

svakako bio razlog za zadovoljstvo kod predsjednika Biciklističkog kluba BOR Ivana

Vrbanića.

– I ove godine okupio se velik broj sudionika, no ipak u nešto manjoj mjeri nego li je to bio slučaj na prošlogodišnjem izdanju ove manifestacije. Znali smo da će tako biti budući da u svibnju ljudi imaju i ostale privatne i poslovne obveze, no u svakom slučaju možemo reći da smo zadovoljni. Sve je i ovog puta prošlo u najboljem redu što se događaja tiče. Bilo je nekoliko problema s volanima, dogodilo se i nekoliko padova, no sve je to čar ovog sporta- rekao je predsjednik BK Bor Ivan Vrbanić.

Kako smo već i spominjali u najavi ovog velikog sportskog događaja, jučerašnji dan bio je

rezerviran za sada već tradicionalni, 10. XC Put šarana – najposjećeniju slavonsku

biciklističku utrku na jedinstvenoj singletrail stazi u Hrvatskoj poznatiju pod nazivom “Put

šarana”. Za sve koji možda nisu upoznati, radi se ovdje o kružnoj cross country stazi

duljine 11.300 metara s ukupno 330 metara nadmorske visine uspona, a podloga se

sastoji od 300 metara makadama, 700 metara šumskog puta te 10.300 metara šumskog

traila. Staza je, kao i inače, označena strelicama i trakama na mjestima naglih promjena

smjerova.

”Jedna od najboljih XC staza koje sam vidio”, ”Vrhunska organizacija utrke”, ”Genijalna singletrack staza”, samo su neki od dojmova koje su iznijeli natjecatelji što svakako ide na čast i ponos BORovcima.

Sama utrka održala se i ove godine u nekoliko različitih kategorija: Elite, Juniori, Kadeti,

Žene, Vetrani A, Veterani B, Veterani C, Sport & Hobby, U-13 u muškoj kategoriji i U-13 u

ženskoj kategoriji, a prema dojmovima natjecatelja staza je i ove godine bila odlično pripremljena.

Niti ove godine rekord staze, kojeg je postavio natjecatelj iz Crne Gore od svega 28

minuta, nije oboren, no ostvareno je nekoliko odličnih rezultata.

– Imali smo nekoliko zanimljivih i dosta dobrih vremena, no niti ove godine rekord nije oboren, međutim, moramo istaknuti kako smo mi definitivno najposjećenija utrka u sklopu Slavonske lige što otvara mogućnost obaranja rekorda. Prosječno se na jednu ovakvu utrku prijavi između 70 do 80 natjecatelja, kod nas je danas bilo njih stotinjak, a nadamo se kako će sada, nakon pandemije i svih ostalih problema, naša manifestacija rasti još više- dodao je Vrbanić.

Što se tiče ”najjače” kategorije, Elite, pobjedu su ove godine odnijeli Sandy Kovačević i Kristina Lučakević iz Biciklističkog kluba Rotor koji su zasluženo ponijeli titulu kralja i kraljice Šarana te su uz to uzeli i glavnu nagradu.

Naime, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije osigurala je vrijedne nagrade za

pobjednike ovogodišnje utrke XC Put šarana u sklopu petog po redu Put šarana Outdoor

Weekenda. Nagrade su u obliku vikenda za dvoje u Posjetiteljskom centru ‘Dravska priča’

– UNESCO prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, gdje će pobjednici i

njihove pratnje noćiti u bivšem ljetnikovcu grofa Draškovića (danas hostelu s 34 ležaja),

upustiti se u vožnju biciklima po ruti Željezne zavjese (EV13) te otkriti čari rijeke Drave, a

uz stručno vodstvo otkrit će zašto je područje na kojem se nalaze višestruko zaštićena

prirodna baština, a brojne nagrade osigurali su i sponzori ove manifestacije.

Dodajmo kako danas sve posjetitelje, također u organizaciji Biciklističkog kluba BOR,

očekuje Dan za obitelj. Organizirano je tako planinarenje, odnosno krug oko Virovitičkih

ribnjaka u suradnji s HPD-om ”Papuk”, vožnja kanuima po Virovitičkim ribnjacima,

Fit&fun mini trampolini, te radionica za djecu. Krug oko Virovitičkih ribnjaka započinje u

10 sati, vožnje su od 11 do 17 sati, a u isto vrijeme započet će zabava na trampolinima,

stoga dođite i uživajte u Danu za obitelj!

(www.icv.hr, ts, mra, foto: M. Rođak)