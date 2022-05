U petak, 20. svibnja, 1. Dječji festival domoljubnih pjesama: Nastupit će učenici osam škola sa šireg virovitičkog područja

U organizaciji HVIDR-e Virovitica te u suorganizaciji grada Virovitice u petak, 20. svibnja, ispred Gimnazije Petra Preradovića Virovitica po prvi puta će se održati Dječji festival domoljubnih pjesama.

Na Festivalu će nastupiti učenici iz osam osnovnih škola s područja grada Virovitice i okolnih općina. Direktor festivala je ravnatelj GŠ Jan Vlašimsky Damir Mihaljević, a početak Festivala je u 17 sati.

– Nakon dvije pandemijske godine konačno smo dočekali da zaživi prvi Dječji festival domoljubnih pjesama u Virovitici. Kao direktor festivala ravnatelj Damir Mihaljević je s ravnateljima i učiteljima održao audicije i izabrao najbolje učenike u dvije kategorije, od 1. do 4., te od 5. do 8. razreda. Ja sam izabrao 80-ak pjesama domoljubnog sadržaja, od kojih su si djeca mogla odabrati one za izvedbu. Ovakav događaj još nismo imali, a njegov cilj je da se probudi domoljubna svijest kod djece. Nadam se da će se građani odazvati i doći vidjeti o čemu je riječ – rekao je predsjednik HVIDR-e Virovitica Mirko Poljanac.

