U Virovitici održan 1. Dječji festival domoljubnih pjesama: Prva mjesta osvojile Sara Zeba i Kristina Mihelčić

U povodu 30. obljetnice HVIDR-e, u suorganizaciji HVIDR-e Virovitica i Grada Virovitice, danas (petak) je na šetnici ispred virovitičke Gimnazije Petra Preradovića održan 1. Dječji festival domoljubnih pjesama.

Predsjednik HVIDR-e Virovitica Mirko Poljanac nije krio svoje zadovoljstvo ovim festivalom koji se prvi puta održava u Virovitici.

– U povodu 30. rođendana HVIDR-e poklonili smo gradu 1. Dječji festival domoljubnih pjesama što je inače nastavak onoga što mi radimo godinama sa svim osnovnim školama u gradu Virovitici i općinama Pitomači, Špišić Bukovici, Lukaču, Gradini i Suhopolju. Dvije godine smo se tekstualno bavili ovom tematikom, treće godine je bio likovni izričaj u pitanju i ove četvrte godine idemo s glazbom. Sve škole, njih osam, su se rado odazvale. Mogu odmah i najaviti da ćemo iduće godine raspisati natječaj na nivou županije na koji se mogu javiti sve škole s autorskom pjesmom domoljubnog sadržaja – rekao je M. Poljanac.

Pun hvale za ovaj događaj bio je i direktor festivala Damir Mihaljević, ravnatelj Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.

– Glazbena škola je uvijek bila suradnik svih udruga, tako i HVIDR-e, pogotovo preko Mirka Poljanca koji to vrlo kvalitetno radi i pobuđuje tu svijest domoljublja. Mi u Virovitici gajimo tradiciju hrvatske glazbe, volim da djeca pjevaju i budu radosna, a danas ona to i jesu. Odlična su u izvedbama naših hrvatskih pjesama i to treba čuvati. Imamo krasnu budućnost pred sobom, pjesme su samo jedan dio motivacijske „injekcije” za budućnost djece i budućih naraštaja – istaknuo je D. Mihaljević.

Prije samog početka glazbenih izvedbi, koje je publika nestrpljivo čekala, riječi ohrabrenja mladim pjevačima su uputili i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin i župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

Na velikoj pozornici pred mnoštvom okupljenih i uz pratnju Gašo benda, 13 osnovnoškolaca oduševilo je svojim izvedbama popularnih hrvatskih pjesama s domoljubnom tematikom, te su onima najboljima dodijeljene i nagrade. Mladi talentirani pjevači natjecali su se u dvije dobne skupine, od 1. do 4. razreda, te od 5. do 8. razreda.

Prvo su oni mlađeg uzrasta – Luka Borić iz OŠ August Cesarec Špišić Bukovica, Marta Kovačević iz OŠ Vladimir Nazor Virovitica, Tara Maras iz OŠ Suhopolje, Sara Zeba iz OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica i Matea Žeravica iz OŠ Gradina, pokazali svoje zavidne pjevačke vještine oduševljenoj publici, nakon čega su na pozornicu izašli pjevači starije dobne skupine, a to su Leticija Blažičević iz Katoličke osnovne škole Virovitica, Lea Borić iz OŠ August Cesarec Špišić Bukovica, Tea Jemić iz OŠ Vladimir Nazor Virovitica, Leona Matovina iz OŠ Suhopolje, Kristina Mihelčić iz OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, Fabijan Pejić i Petra Topić iz OŠ I. G. Kovačića Gornje Bazje te Ema Živko iz OŠ Petra Preradovića Pitomača.

Glazbene izvedbe osnovnoškolskih pjevača ocjenjivao je stručni žiri koji su činili mlada virovitička pjevačica Julija Tomljanović, osječki glazbenik Igor Delač i zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac. Čuvši sve izvedbe, žiri je podijelio ocjene izvođačima, nakon čega je slijedilo svečano proglašenje pobjednika i dodjela nagrada.

U kategoriji od 1. do 4. razreda, treće mjesto i poklon bon od 500 kuna osvojila je Tara Maras sa svojom izvedbom „Bože, čuvaj Hrvatsku”, drugo mjesto i 1000 kuna osvojila je Marta Kovačević i njena izvedba „Oj ti vilo Velebita”, dok je prvo mjesto i laptop u vrijednosti 5000 kuna osvojila Sara Zeba koja je otpjevala „Don’t ever cry”.

U kategoriji od 5. do 8. razreda treće mjesto i novčana nagrada od 500 kuna pripalo je Fabijanu Pejiću koji je otpjevao „Vrijedilo je”, drugo mjesto i 1000 kuna otišlo je Emi Živko i skladbi „Zemlja dide mog”, a prvo mjesto odnijela je Kristina Mihelčić sa izvedbom „Stop the war in Croatia” koja je također dobila laptop.

Nagrade nisu zaobišle nikoga te su poklon bonove od 200 kuna i zahvalnice za sudjelovanje dobili svi sudionici ovog festivala koji se prvi puta događa u Virovitici. Posebno priznanje je dobio i ravnatelj Glazbene škole Jan Vlašimsky Damir Mihaljević.

(www.icv.hr, eat, foto: E. Aragović Turkalj)