U virovitičkoj Knjižnici održana zavičajna večer sa Zdravkom Vampovcem: Predstavio knjige „Ukrajina, Hrvati i Karpati“ i „Slavonac“

Jučer (četvrtak) je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održana još jedna zavičajna književna večer. Zdravko Vampovac, rođeni Virovitičanin s bivšim adresama u Sloveniji i Švicarskoj, a posljednjih 25 godina u Vodicama predstavio je svoje dvije knjige „Ukrajina, Hrvati i Karpati“ i „Slavonac“. Obje izdane prošle godine, najnovija su to izdanja u bibliografiji ovog svestranog čovjeka, koji, osim što piše se bavi i slikarstvom.

Voditeljica Stručno-znanstvenog odjela Mirjana Kotromanović pozdravila je sve okupljene na još jednoj zavičajnoj književnoj večeri, koje se, kako je s radošću istaknula, sve češće održavaju. Potom je riječ prepustila poznatom virovitičkom glumcu Miji Pavelku, koji je moderirao književnu večer.

Nakon što je M. Pavelko okupljenima rekao nešto više o životu, radu i djelu Z. Vampovca, autor je kroz zanimljivo predavanje predstavio svoju knjigu „Ukrajina, Hrvati i Karpati“ koju je pokojni dr. Jevgenij Paščenko, ukrajinski povjesničar i diplomat, nazvao mini enciklopedijom znanja o povijesti Ukrajine i njenih odnosa s Hrvatskom. Nakon toga je autor, nakon nekoliko lijepih riječi koje je o njemu s publikom podijelio njegov bliski prijatelj i suradnik Milorad Oršulić, predstavio svoj prvi roman „Slavonac“, koji se bavi aktualnom tematikom iseljavanja.

Za sam kraj, Zdravko Vampovac, koji iza sebe ima 14 izdanih naslova, otkrio nam je kada dolazi jubilarni 15. i koje će biti tematike.

– Iduća knjiga koju spremam će biti o megalitima Balkana i ranim civilizacijama na balkanskom prostoru. To se isto „kosi“ sa službenom znanošću koja kaže da su izvori civilizacija na Zemlji Mezopotamija i taj dio. Međutim, nova otkrića govore da je to ovaj naš kraj, uključujući i Slavoniju, naročito slivovi rijeka Drave, Save i Dunava. To je ono što je najaktualnije, a proći će desetljeća prije nego to dođe u službene medije. Također, pošto se moj Mata, glavni lik romana „Slavonac“, na kraju vratio u rodni kraj možda bi mu trebalo dati nastavak priče – nastavak romana nagovijestio je njegov autor Zdravko Vampovac.

(www.icv.hr, eat; foto: E. Aragović Turkalj)