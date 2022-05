Usred Baranje otvorena prva klet: Baranjski zet u eno-gastro ponudu unio zagorski štih

U etno selu Karanac, u sklopu poznate vinarije Svijetli dvori, otvorena je klet koja je zamišljena kao prostor za degustaciju baranjskih vina i hrane.

Vlasnik vinarije Svijetli dvori Oliver Novački objasnio je kako otvaranjem kleti žele turistima i posjetiteljima dodatno približiti bogatu ponudu baranjskog kraja.

-Otvaramo i kušaonicu na otvorenom, odnosno terasu koja će moći ponuditi ugodno mjesto za boravak do 40 ljudi. Ono po čemu smo mi posebni je da dosta kasno beremo grožđe jer volimo praviti slatkasta vina, a glavna sorta nam je graševina. Cijelu priču započeli smo još 2010. godine i lagano napredovali do 10 hektara pod nasadima, a put do ovoga što imamo danas bio je prilično trnovit i izazovan – istaknuo je Novački.

Pojasnio je i zašto baš klet s obzirom da je riječ o kućicama karakterističnim za sjevernu i kontinentalnu Hrvatsku.

-Podrijetlom sam iz zagorskog kraja što potvrđuje i moje prezime Novački, ali veliki sam zaljubljenik u Baranju, oženjen suprugom mađarskih korijena pa je ideja za otvaranjem kleti nastala kao još jedan spoj tradicijskog vinogradarskog uzgoja iz različitih krajeva Hrvatske, a koji eto može fantastično funkcionirati – kaže Oliver.

Istaknuo je kako su on i supruga Julijana konačno za sve turiste i posjetitelje Baranje spojili enogastronomski užitak, što im je dugo bila želja.

Naime, uz kušaonicu i vinoteku po prvi je put u Baranji otvoren vanjski objekt za pripremu tradicijskih jela. Osim toga i svi posjetitelji u Kleti mogu kušati i kupiti domaće baranjske proizvode lokalnih proizvođača, te uživati u izvornom ambijentu koji odiše poviješću Baranje.

Za to se bračni par Seleši – Novački morao puno toga odreći.

-Gradili smo gotovo sve vlastitim sredstvima, uspijeli smo realizirati neke projekte preko LAG-a, imali smo i podršku Osječko-baranjske županije. No kako bismo zamišljeno realizirali do kraja, prodali smo naše privatno lovište i time zatvorili kredit koji nas je opterećivao – otkrivaju vlasnici novog gospodarskog turističkog objekta vinarije Svijetli dvori.

Otvaranje objekata poput Kleti u etno selu Karanac dokaz je da turistička ponuda Osječko-baranjske županije jača iz dana u dan, te postaje sve bogatija kvalitetnim sadržajima, smatra zamjenik župana Mato Lukić koji je nazočio i svečanom otvorenju tijekom proteklog vikenda.

– Već dulje govorimo o nužnom proširenju turističke ponude, a upravo ovakav spoj eno i gastro ponude kakav nudi vinarija Svijetli dvori, ono je što posjetitelje privlači u ovaj kraj. Nakon dvije pandemijske godine vidljivo je da se turizam u našoj županiji ponovno budi, o čemu govore i brojke. Naime, u prva četiri mjeseca ove godine imali smo 70 posto više turista u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu, a dokaz da smo na pravom putu je i sedam nagrada našim turističkim djelatnicima na nedavno održanom kongresu ruralnog turizma u Cavtatu – kazao je Lukić.

(www.icv.hr, tj, foto: T. Jovanović)