Virovitica dio projekta udruge MaDi iz Osijeka: Prikupljaju sredstva za dijabetički kamp za djecu

U Virovitica je jučer (subota) bila dio projekta Udruge malih dijabetičara – MaDi iz Osijeka. Naime, bila je dio rute od Osijeka do Zagreba koju su, u povodu Hrvatskog dana dijabetesa odvozili biciklisti, veterani Domovinskog rata, na čelu sa Zvonimirom Jelinićem.

Rutu od 270 kilometara voze za svu djecu koja boluju od ove bolesti. I sam Zvonimir Jelinić se bori s dijabetesom tipa 1 te svojim činom pokazuje kako oboljeli mogu raditi što požele te ih bolest ne treba zaustaviti u ostvarenju snova i ciljeva.

Cijeli projekt je humanitarnog karaktera, organiziran kako bi se prikupila sredstva za organizaciju dijabetičkog kampa na moru gdje bi djeca učila o svojoj bolesti, osamostalili se, prilagodili dijabetes svojem svakodnevnom životu te senzibilizirali javnost.

Bicikliste i članove udruge MaDi u Virovitici je dočekala udruga mladih Dijabetes Klub tip 1. Dio pratnje bila je i predsjednica udruge MaDi Andrea Opačak.

– Cilj ovog projekta bio je razbiti predrasude o dijabetesu. Često slušamo kako ljudi ne znaju o dijabetesu i kako nisu upućeni u razliku između dijabetesa tipa 1 i dijabetesa tipa 2. Ono što uvijek govorim svima je da dijabetes moje bake i dijabetes mog djeteta nije isti. Krenuli smo s ovim projektom u koji su se uključili mladi iz udruge baš kako bi pokazali da se s dijabetesom može sve – rekla je Opačak.

– Zahvalni smo mladim ljudima koji imaju dijabetes, a dali su nam bezuvjetnu podršku te su se uključili u ovaj projekt. Prije svega Zvonimiru Jeliniću, profesionalnom biciklistu koji je bio vozač Team Novo Nordiska u Americi te je vozio ovu rutu od Osijeka do Zagreba za svu djecu kojima je dijagnosticiran dijabetes tipa 1. Zatim doktoru Ivanu Andraševiću koji, osim što je liječnik, svakodnevno pomiče granice, kako u sportskom smislu tako i u svakodnevnom životu, dovodeći svoju glukoregulaciju do savršenstva. Draganu Franjkoviću, voditelju Sportske akademije, kineziologu, svjetskom prvaku u Kickboxingu. Sva trojica imaju dijabetes, uspješni su mladi ljudi i došli su do cilja. Hvala im što su vjetar u leđa našoj djeci. Dijabetes nije prepreka – istaknula je Opačak

Profesionalni biciklist koji je predvodio ovaj put je Zvonimir Jelinić koji od dijabetesa tip 1 boluje 16 godina. Zvonimir je podijelio svoje iskustvo i kako je prošao put od Osijeka do Virovitice.

– Malo je bilo naporno, nisam u zadnje vrijeme vozio dugačke rute, ali u pravilu nije toliko naporno kada se tijelo navikne. Redovito vozim bicikl, ali uglavnom oko 50 kilometara. Prije sam baš vozio za američki tim Novo Nordisk i hrvatsko-talijanski klub Meridiana Kamen -kaže Zvonimir

Udrugu MaDi podržali su i razni hrvatski glumci i pozvali na ovo okupljanje. Ostali građani mogu sudjelovati u humanitarnom natjecanju „Trči, bicikliraj, hodaj za male dijabetičare“ u svojemu mjestu i prijavljivanjem na stranici Štoperica.hr mogu donirati sredstva i pomoći djeci oboljeloj od dijabetesa tip 1.

(www.icv.hr, lc; Foto: L. Crvenka)