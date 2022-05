Virovitica slavila u Čačincima, ali domaća momčad osvaja naslov kod pionira U-13: Pitomači pripala kategorija U-15, a ‘narančasto-crnima’ kategorije U-9 i U-11

Proteklog vikenda doznali smo prvake u pionirskom uzrastu.

PIONIRI U-9

Natjecanje kod pionira U-9 završeno je utakmicama 14. kola. O susretu između Pitomače i Virovitice već smo pisali, više o tom dvoboju možete pročitati ovdje, a pobjednički su sezonu završili i nogometaši Graničar Bušetine koji su slavili u Virovitici protiv No Limit Tvina. Tri pogotka za goste u pobjedi 5:0 postigao je Jan Balogović, dok je Karlo Balogović postigao dva pogotka.

Suhopoljski ‘grofovi’ upisali su pobjedu rezultatom 6:1 protiv Bratstva iz Gornjeg Bazja. Karlo Kojadin bio je strijelac tri pogotka, Ivano Hajmaši postigao je dva, a Gabriel Krivačić jedan zgoditak. Strijelac za Bratstvo bio je Gabrijel Jurić.

U preostaloj utakmici kola milanovački Sokol i Slatina remizirali su bez pogodaka.

PIONIRI U-13

Nogometaši Virovitice upisali su minimalnu pobjedu na gostovanju u Čačincima, no naslov prvaka pripao je domaćoj momčadi budući da su u prvom međusobnom dvoboju slavili 4:1. Gosti su poveli 2:0 golovima Patrika Dumića i Gabrijela Iličića, dok je do kraja susreta prednost smanjio Ante Samardžić.

Uvjerljivu pobjedu ostvarila je Škola nogometa Orahovica koja je s 13:0 slavila protiv Podgorja. Jakov Džajkić bio je najefikasniji s pet pogodaka, Roko Rađenović postigao je četiri, Patrik Barić dva, a Robert Prica i Gabriel Džajkić jedan pogodak.

Graničar Bušetina došla je do pobjede na gostovanju u Gradini. David Tadić doveo je goste u prednost u 15. minuti, izjednačenje je stiglo autogolom Simona Majstorovića deset minuta kasnije, no do kraja je Graničar Bušetina postigla još šest pogodaka. Simon Majstorović postigao je tri, a Emanuel Pleško, Dominik Pokvić i Gabrijel Miškulin po jedan.

Utakmica 14. kola između Mikleuša i Borove bit će odigrana danas (utorak).

PIONIRI U-15

Utakmice 14. kola odigrane su i u kategoriji U-15. Čačinačka Mladost ostvarila je uvjerljivu pobjedu protiv Mladosti 1930 iz Čađavice rezultatom 15:0. David Stanković upisao je šest pogodaka u ovoj utakmici, Leon Goluska tri, Toma Matešić dva, a Lovro Bolješić, Mateo Erceg, Domagoj Stojanović i Šime Jurlina po jedan.

U drugoj utakmici Bilogora 1947. poražena je od Škole nogometa Graničar Bušetina na svom terenu. Mateo Jagić doveo je goste u prednost nakon tri minute igre, izjednačio je Ivan Blažević u 16., dok je novu prednost Graničar Bušetini osigurao Niko Šuvak u 21. minuti. Matej Raptavi bio je strijelac drugog zgoditka za domaćine, dok je pobjedu gostima osigurao Jagić svojim drugim golom.

Utakmica između Podravca iz Sopja i Munje registrirana je rezultatom 3:0 u korist domaće momčadi budući da gosti nisu doputovali na utakmicu.

(www.icv.hr, mra, foto: facebook, NK Mladost Čačinci)